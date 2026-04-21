Späte Niederlage in Erfurt: Braunschweigs U19 rutscht ans Tabellenende

Die U19 von Eintracht Braunschweig hat beim FC Rot-Weiß Erfurt eine späte 1:2-Niederlage hinnehmen müssen und ist damit auf den letzten Platz der Gruppe B in der Liga B der DFB-Nachwuchsliga zurückgefallen. In einer lange ausgeglichenen Partie blieb es in der thüringischen Landeshauptstadt zunächst torlos, ehe die Gastgeber in der Schlussphase erstmals zuschlugen.
Erst in der 79. Minute brachte Lennox Hübner die Erfurter in Führung. Die Mannschaft von Niklas Bahr reagierte jedoch umgehend: Nur fünf Minuten später gelang Ben Fuchs der Ausgleich, der die Hoffnung auf einen Punktgewinn nährte. In der Folge verteidigten die Gäste das Remis bis in die Nachspielzeit hinein, ehe Hübner mit seinem zweiten Treffer des Tages (90.+1) die Entscheidung herbeiführte.
Für die Braunschweiger bedeutete der späte Gegentreffer einen Rückschlag im Kampf um die Plätze in der Tabelle. Viel Zeit zur Verarbeitung bleibt jedoch nicht: Bereits am Mittwoch steht im Niedersachsen-Pokal die nächste Aufgabe beim VfV Borussia Hildesheim an.
FC Rot-Weiß Erfurt – Eintracht Braunschweig 2:1
FC Rot-Weiß Erfurt: Emmanuel Mensah, Frans Lischewski, Frederik Miethe, Michael Rausch (55. Don-Carlo Rank), Leonard Labenz (85. Carlo Kobelt), Adam Meier, Jonas Berndt, Louis Kremmer (69. Lenny Weigand), Lukas Richter, Maurice Keiger (55. Mate Tatishvili), Lennox Hübner - Trainer: Tobias Busse
Eintracht Braunschweig: Leon Herdes, Marvin Hounkpati, Ben Fuchs, Mads Runge, Len Schütt, Arda Aksac (65. Mika Ketzscher), Sebastian Dabrowski, Abdel Awali, Chris-Calvin Bessambo, Bastian Redecker, Maurice Karp (76. Ali Altay) - Trainer: Niklas Bahr
Schiedsrichter: Elias Appel - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Lennox Hübner (79.), 1:1 Ben Fuchs (84.), 2:1 Lennox Hübner (90.+1)