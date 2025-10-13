Späte Niederlage im Derby: Rapid Lübeck verliert in Eichholz

Der SC Rapid Lübeck hat das Stadtderby in der Landesliga Holstein beim Eichholzer SV mit 1:2 (0:0) verloren. Nach einer intensiven Partie, in der Rapid lange Zeit wie der sichere Sieger aussah, drehte Eichholz das Spiel in den letzten Minuten durch einen Doppelpack von Niklas Hamer.

Die erste Hälfte blieb torlos, ehe Joel Liborius Damisi die Gäste in der 58. Minute nach einer schönen Kombination verdient in Führung brachte. Rapid dominierte phasenweise und hatte laut Trainer Dario Bilic „ein klares Chancenplus“. In der 65. Minute glaubten die Lübecker, das zweite Tor erzielt zu haben – doch der Treffer nach einem Eckball wurde vom Schiedsrichter nicht anerkannt.

Eichholz blieb bis in die Schlussphase hinein ohne zwingende Möglichkeiten, schlug dann aber eiskalt zu: Niklas Hamer traf in der 88. Minute zum 1:1 und legte zwei Minuten später den Siegtreffer nach. Rapid verpasste es damit, die Tabellenführung zu behaupten, und musste den VfB Lübeck II vorbeiziehen lassen.

Trainer Dario Bilic zeigte sich nach der Partie enttäuscht: „Auch wenn wir nicht unsere beste Leistung an den Tag legten, wäre ein Unentschieden mindestens gerecht gewesen.“ Besonders die Schiedsrichterentscheidungen sorgten für Gesprächsstoff. „Nach unserem 1:0 erhöhen wir nach einem Eckball auf 2:0, welches der Schiedsrichter zur Verwunderung aller nicht gegeben hat. Kurz darauf wird unser Spieler klar gefoult, und aus der Folgeaktion fällt das 1:1“, so Bilic.

Trotz der Niederlage zeigte sich der Coach sportlich: „Es verbleibt somit ein fader Beigeschmack. Dennoch Glückwunsch nach Eichholz – wir fokussieren uns fortan aufs nächste Spiel.“

Mit nun 28 Punkten steht Rapid Lübeck auf Platz zwei hinter dem neuen Spitzenreiter VfB Lübeck II (29 Punkte). Der Eichholzer SV rückte mit dem Derbysieg auf Platz vier vor und bleibt mit 25 Punkten in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.

Eichholzer SV – SC Rapid Lübeck 2:1

Eichholzer SV: Torben Schuckar (16. Luis Peter Fichtner) (33. Sami Aboukassim), Alex Hammerschmidt, Morten Rüdiger, Yasin Varol, Hannes Bruhn, Niklas Hamer, Jermaine Jenaro de Guzman (51. Dominik Möller), Jannis Herzog, David Bany (68. Felix Schmidt), Vico Jones Dombrowski, Justin Thiele (68. Alexander Simon) - Trainer: Demir Wenchel - Trainer: Sebastian Wenchel - Trainer: Rene Sternberg

SC Rapid Lübeck: Yilmaz Caglar, Mario Nagel, Begtullah Cavdarli, Leon Bilic, Joel Liborius Damisi (73. Wahid El Gafsi), Tino Arp, Peywend Cabbar, Lasse Meier, Marcel Stellbrinck (59. Serdar Hassan), Phil Miles Morr, Amir Aboukassim - Trainer: Christian Arp - Trainer: Dario Bilic

Schiedsrichter: Ole Andreas Schulz (Kiel)

Tore: 0:1 Joel Liborius Damisi (58.), 1:1 Niklas Hamer (88.), 2:1 Niklas Hamer (90.)