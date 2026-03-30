Späte Niederlage für FC Preussen Hameln im Spitzenspiel

– Foto: Volkhard Patten

Der FC Preussen Hameln hat im Spitzenspiel der Kreisliga Hameln-Pyrmont eine knappe 3:4-Niederlage bei der SG Großenwieden/TuS Rhoden-S hinnehmen müssen. In einer intensiven Partie mit mehreren Führungswechseln fiel die Entscheidung erst in der Nachspielzeit.

Kurz vor der Pause gelang der SG Großenwieden/TuS Rhoden-S der Ausgleich: Alexander Kindsvater traf in der 44. Minute zum 2:2-Halbzeitstand.

Die Gastgeber gingen früh in Führung: Timo Pydde traf in der 8. Minute zum 1:0. Der FC Preussen Hameln reagierte jedoch schnell und glich durch einen Foulelfmeter von Almunther Alahmad in der 22. Minute aus. Nur zwei Minuten später drehte Diyar Kemal Khalil die Partie zur 2:1-Führung für die Gäste (24.).

Auch in der zweiten Hälfte blieb das Spiel offen. Ruben Dalby brachte den FC Preussen Hameln in der 61. Minute erneut in Führung, doch Lennart Scholtka glich nur sechs Minuten später zum 3:3 aus (67.). In der Schlussphase warf Großenwieden alles nach vorne, während die Defensive des FC Preussen Hameln lange standhielt.

In der Nachspielzeit fiel schließlich die Entscheidung: Kevin Raudzis erzielte in der 90.+1 Minute das 4:3 für die Gastgeber.

Aus Sicht des FC Preussen Hameln zeigte die Mannschaft über die gesamte Spielzeit eine hohe Einsatzbereitschaft und hielt die Partie trotz Rückständen und Druckphasen offen. Mehrfach gelang es, Rückschläge zu kompensieren und selbst in Führung zu gehen.

In der Tabelle bleibt der FC Preussen Hameln trotz der Niederlage mit 40 Punkten aus 18 Spielen an der Tabellenspitze, punktgleich mit dem SV Blau-Weiß Salzhemmendorf. Die SG Großenwieden/TuS Rhoden-S festigt mit dem Sieg und nun 34 Punkten ihren dritten Tabellenplatz.

SG Grossenwiede / TuS Rhoden-S – FC Preussen Hameln 07 4:3

SG Grossenwiede / TuS Rhoden-S: Bastian Glau, Denis Anklam, Timo Pydde (20. Florian Quakernack), Noel Benski, Alexander Kindsvater, Daniel Lukas (67. Nino Kirasic), Florian Steger, Lucas Göhmann, Lennart Scholtka, Kevin Raudzis, Marc-Robin Schumachers (41. Nick Heller) - Co-Trainer: Alexander Kindsvater - Trainer: Patrick Skoruppa

FC Preussen Hameln 07: Yannik Hauschild, Ruben Dalby, Steffen Pauder, Jonas Bollermann, Zaidan Faisal Shaffan Shaafan, Diyar Kemal Khalil (90. Dennis Bohl), Almunther Alahmad, Mike Flach, Jan-Philipp Schneider, Marc Sheppard (68. Markus Lendeckel), Serhat Wegener (79. Christian Bock) - Trainer: Jan-Philipp Schneider

Schiedsrichter: Erik Neumann

Tore: 1:0 Timo Pydde (8.), 1:1 Almunther Alahmad (22. Foulelfmeter), 1:2 Diyar Kemal Khalil (24.), 2:2 Alexander Kindsvater (44.), 2:3 Ruben Dalby (61.), 3:3 Lennart Scholtka (67.), 4:3 Kevin Raudzis (90.+1)

Rot: Bastian Glau (20./SG Grossenwiede / TuS Rhoden-S/)