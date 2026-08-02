Späte Niederlage für Erzhäuser

Katzdorf gab klar den Ton an und Erzhäuser verteidigte leidenschaftlich und lange sehr geschickt. In der ersten Halbzeit hatte Katzdorf zwei Pfostentreffer und weitere gute Chancen, jedoch brachte Erzhäuser immer noch ein Bein dazwischen und dazu hatte Keeper Böhm einen Sahnetag erwischt. Erzhäuser kam in der 1 Hz. zu zwei guten Chancen durch Frits Yussup und Wagner.

Nach der Pause das gleiche Spiel, jedoch spielte Erzhäuser etwas mehr nach vorne und kam zu ein paar Kontern, die jedoch nie ganz ausgespielt oder genutzt werden konnten. Katzdorf erspielte sich weiterhin mehrere Chancen. Als man schon an einen Punktgewinn hoffen konnte setzte sich in der 83. Minute David Weiß im zentralen Mittelfeld gegen 4 Gegner durch und vollendete im Strafraum zur verdienten Führung. Erzhäuser konnte nicht mehr reagieren und Katzdorf gelang in der 88. Minute durch Julian Götz die Entscheidung zum 2 : 0.