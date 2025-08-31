Späte Niederlage beim Comeback

FC Unterföhring verliert mit Andreas Faber beim VfB Hallbergmoos 0:1

Den Einstand hatte sich der neue Unterföhringer Cheftrainer Andreas Faber sicher anders vorgestellt. Nach einem ganz späten Standard-Tor fuhr man vom VfB Hallbergmoos als 0:1 (0:0)-Verlierer nach Hause. Faber nahm die Niederlage ganz ruhig entgegen in dem Wissen, dass man für die nächsten Spiele nur Nuancen ändern muss.

Die beste Phase der Unterföhringer war definitiv die erste Viertelstunde, als man die Gastgeber überrannte und überraschte. Da hatte der FCU dann auch mehrere gefährliche Ecken und eine schnelle Führung wäre nicht unverdient gewesen. Gegenüber den letzten Spielen schraubten die Unterföhringer mit dem neuen Mann an der Seitenlinie den offenen Schlagabtausch zurück und versuchten mit mehr defensiver Kontrolle die Null hinten abzusichern.

Abgesehen von einer Szene in der ersten Halbzeit und Standardsituationen klappte das dann auch ganz gut. Nach gut einer halben Stunde zog der ehemalige Unterföhringer David Küttner ab und ein Verteidiger kratzte das Ding von der Linie. Kurz nach der Pause klatschte eine Freistoßflanke aus dem Halbfeld an den Pfosten und das wäre dann wahrscheinlich ein unglückliches Eigentor gewesen.

Auf der anderen Seite war Marvin Kretzschmar mit zwei gefährlichen Abschlüssen nicht weit von einer FCU-Führung entfernt. In der vergangenen Saison schossen die Unterföhringer den VfB Hallbergmoos mit 6:0 aus dessen eigenen Stadion heraus und da machte Kretzschmar das Spiel seines Lebens.

Letztlich war das Spiel aber zu großen Teilen doch eher so das klassische Null-Null im nächtlichen Regen und viel Stückwerk auf beiden Seiten. Auch die Schlussoffensive der Hallbergmooser war dann eher ein kleines Eckenfestival. Und die letzte Ecke führte mit der kleinen Stafette von zwei Kopfbällen zu dem ärgerlichen Tor. Trainer Andreas Faber verwies dann zurecht darauf, dass der Gegner kaum Torchancen hatte. Und sein Team müsse an Details der Effektivität arbeiten: „Wir sind zehnmal unbedrängt auf deren Viererkette zugelaufen ohne einen einzigen Torschuss am Ende.“

VfB Hallbergmoos – FC Unterföhring 1:0 (0:0) FCU: Neff – Bulut, S. Bahadir, Orth, Awoudja – B. Bahadir (89. Antonio), Arkkas, Kretzschmar (78. Larisch), Tokoro (56. Geiler), Fischer (70. Marian) – Porr Tor: 1:0 Mayr (89.) Zeitstrafe: Wimmer (90.+1) – Bulut (90.+1) Schiedsrichter: Magnus Gehrwald (Straubing) Zuschauer: 200