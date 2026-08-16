Späte Nackenschläge für VfR Mannheim und FSV Frankfurt

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Im Donaustadion erlebten die 7320 Zuschauer einen intensiven und hochemotionalen Schlagabtausch zwischen dem Drittliga-Absteiger SSV Ulm 1846 Fußball und den Kickers Offenbach. Die Gäste aus Hessen erwiesen sich als eiskalt und sorgten in der Endphase des ersten Durchgangs für die spielentscheidenden Momente. Maximilian Schmid brachte Offenbach in der 45. Minute mit 0:1 in Führung. Bevor der Pausenpfiff ertönte, legte der OFC noch in der Nachspielzeit nach: Maximilian Wolfram markierte in der 45.+5 Minute den Treffer zum 0:2-Endstand. Die Ulmer fanden auch nach dem Seitenwechsel keine Mittel mehr gegen die kompakt stehende Defensive der Gäste. ---

Der SGV Heilbronn-Freiberg untermauerte seine beeindruckende Frühform mit einem klaren Heimsieg gegen den FC 08 Homburg. Die Torfolge eröffnete Scott Kennedy in der 32. Minute mit dem Treffer zum 1:0. In der zweiten Halbzeit erhöhte James Ojiekhai in der 54. Minute auf 2:0. Die Hoffnungen der Gäste wurden weiter gedämpft, als Birkan Celik in der 76. Minute auf Seiten der Homburger die Gelb-Rote Karte sah. Den Schlusspunkt setzte Leon Petö, der in der 87. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0-Endstand verwandelte. ---

Vor 830 Zuschauern trennten sich der TSV Steinbach Haiger und der Aufsteiger VfR Aalen mit einem Unentschieden. Die Gäste gingen in der 36. Minute durch Sasa Maksimovic mit 0:1 in Führung. Steinbach drängte im zweiten Durchgang auf den Ausgleich, der schließlich Jahn Herrmann in der 80. Minute zum 1:1-Endstand gelang. ---

Ein spektakuläres Torfestival erlebten die Fans beim Aufeinandertreffen zwischen der SG Barockstadt Fulda Lehnerz und dem SV Sandhausen. Die Gäste erwischten einen Traumstart: Tasos Leonidis traf in der 12. Minute zum 0:1, ehe Tim Korzuschek in der 20. Minute auf 0:2 erhöhte. Kwabenaboye Appiah Schulz schraubte das Ergebnis in der 44. Minute auf 0:3 hoch, ehe David Mamutovic in der 45. Minute das 0:4 für Sandhausen nachlegte. Noch in derselben 45. Minute markierte Roko Ivankovic den ersten Treffer für die Hausherren zum 1:4. Nach dem Seitenwechsel blies die Barockstadt zur Aufholjagd: Milian Habermehl verkürzte in der 64. Minute auf 2:4, und Emmanuel-Chinedu Elekwa brachte Fulda in der 90. Minute noch auf 3:4 heran. ---

Ein munteres Scheibenschießen boten der FC-Astoria Walldorf und der Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern II. Karlo Kuranyi brachte die Hausherren in der 39. Minute mit 1:0 in Front. Kurz nach dem Seitenwechsel glich Marvin Yüsün in der 47. Minute zum 1:1 aus. Erneut war es Karlo Kuranyi, der Walldorf in der 56. Minute mit 2:1 in Führung schoss, doch Dion Hofmeister schlug in der 60. Minute mit dem 2:2 zurück. Per Foulelfmeter stellte Marcel Carl in der 65. Minute die Führung zum 3:2 für die Walldorfer her. Das letzte Wort hatten jedoch die Pfälzer: Ben Reinheimer traf in der 82. Minute zum 3:3-Endstand. ---

Vor 1208 Zuschauern lieferten sich Eintracht Frankfurt II und die Stuttgarter Kickers einen packenden Schlagabtausch. Die Gäste erwischten einen Blitzstart durch Yannick Glessing, der in der 6. Minute zum 0:1 traf, und Melkamu Frauendorf, der in der 13. Minute auf 0:2 erhöhte. Die Frankfurter Reserve kämpfte sich jedoch zurück: Keito Kumashiro verkürzte in der 20. Minute auf 1:2, ehe Jonas Bauer in der 32. Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Die Entscheidung fiel im zweiten Spielabschnitt, als David Stojak in der 71. Minute den 2:3-Siegtreffer für die Stuttgarter Kickers markierte. ---

Der FSV Mainz 05 II hat seinen ersten Saisonsieg auf dramatische Weise eingefahren. Alynho Haidara brachte die Mainzer in der 23. Minute mit 1:0 in Führung. Der FSV Frankfurt antwortete nach der Pause durch George Iorga, der in der 55. Minute zum 1:1 traf. Lange deutete alles auf eine Punkteteilung hin, ehe in der fünften Minute der Nachspielzeit ein Elfmeter die Partie zugunsten von Mainz entschied. Durch das 2:1 verbessert sich Mainz auf drei Punkte und 3:3 Tore und steht nach zwei Spieltagen auf Rang sieben. Frankfurt bleibt dagegen nach dem 2:2 zum Auftakt bei einem Zähler und fällt mit 3:4 Toren auf Platz 14 zurück. Für Mainz war es nach der Auftaktniederlage die ersehnte Antwort, für Frankfurt bereits der zweite spät verlorene Ertrag. ---

Der KSV Hessen Kassel begann verheißungsvoll, wurde danach aber von SC Freiburg II überrollt. Leon Damer brachte Kassel in der elften Minute in Führung. Nur drei Minuten später glich Fabian Rüdlin aus, Mladen Mijajlovic drehte die Partie bereits in der 16. Minute zum 2:1. Nach der Pause erhöhte Mateo Zelic in der 54. Minute, ehe Rüdlin per Foulelfmeter in der 62. Minute seinen zweiten Treffer erzielte. Krish Raweri vollendete in der 69. Minute zum 5:1. Schiedsrichter war Veron Besiri aus Föhren. Freiburg bleibt damit ungeschlagen und springt mit vier Punkten sowie 6:2 Toren auf Rang vier. Kassel hatte die Saison mit einem 3:0 begonnen, fällt nach der heftigen Niederlage aber mit drei Punkten und 4:5 Toren auf Rang acht zurück. ---