Späte Moral und frühe Reife: Regionalligisten im Test

Testspiele schreiben ihre eigenen Geschichten. Sie erzählen von müden Beinen und frischen Ideen, von Rückschlägen und Reaktionen. Für die Regionalligisten aus Brandenburg wurde der Tag zu einer doppelten Standortbestimmung: in Babelsberg vor heimischem Publikum und im Trainingslager unter südlicher Sonne. Beide Auftritte endeten unentschieden – doch die Erkenntnisse wogen schwerer als das Ergebnis.
Nur einen Tag nach dem deutlichen 6:0-Erfolg gegen den Oberligisten VfL Halle 1896 stand der SV Babelsberg 03 erneut auf dem Platz. Auf dem Kunstrasen im Karl-Liebknecht-Stadion empfing das Team aus der Regionalliga Nordost den FSV Schöningen aus der Regionalliga Nord. 125 Zuschauer verfolgten eine Partie, die aus Babelsberger Sicht Geduld und Widerstandskraft verlangte.
Unter Trainer Johannes Paul Lau, der damit sein zweites Spiel an der Seitenlinie leitete, fand Babelsberg zunächst keinen klaren Rhythmus. Schöningen präsentierte sich kompakt und nutzte seine Möglichkeiten konsequent. In der 31. Minute geriet Babelsberg durch den Treffer von Jordi Njoya mit 0:1 in Rückstand. Auch nach der Pause blieb die Begegnung zäh, Babelsberg suchte Lösungen, ohne zwingend zu werden. Als Willi Evseev in der 81. Minute auf 0:2 erhöhte, schien der zweite Test binnen 24 Stunden verloren.
Doch gerade in dieser Phase zeigte Babelsberg Haltung. Die Mannschaft erhöhte das Tempo und den Druck. Maurice Covic verkürzte in der 87. Minute auf 1:2 und brachte neue Energie in das Spiel. Nur zwei Minuten später fiel der Ausgleich durch Luca Butcovic zum 2:2. Innerhalb weniger Augenblicke wandelte sich die Stimmung, aus einem drohenden Rückschlag wurde ein Zeichen der Moral. Nach dem klaren Erfolg am Vortag stand diesmal nicht Dominanz, sondern Widerstandskraft im Mittelpunkt.
---
Der FSV 63 Luckenwalde absolvierte sein Testspiel fern der Heimat. Bereits am Freitag war die Mannschaft ins Trainingslager in die Türkei gereist. Nach den ersten Trainingseinheiten stand dort das erste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Gegner war Rot-Weiß Oberhausen aus der Regionalliga West.
Unter Trainer Michael Braune traf Luckenwalde auf einen etablierten Regionalligisten und fand sich in einer ausgeglichenen Partie wieder. Oberhausen ging in Führung, doch Luckenwalde blieb strukturiert und hielt dagegen. In der 82. Minute erzielte Phillip König den Ausgleich und sorgte dafür, dass der brandenburgische Vertreter das erste Spiel im Trainingslager nicht verlor.
Das 1:1 war weniger ein Ergebnis als eine Bestätigung. Unter den Bedingungen eines Trainingslagers zeigte Luckenwalde Stabilität und Konzentration. Der Auftakt in der Türkei brachte damit eine solide Grundlage für die kommenden Einheiten – ein stilles, aber wichtiges Signal im frühen Stadium der Vorbereitung.