– Foto: Stefan Fiebiger

Späte Moral und frühe Reife: Regionalligisten im Test SV Babelsberg 03 trotzt dem Rückstand, FSV 63 Luckenwalde sammelt Stabilität im Trainingslager Verlinkte Inhalte Regionalliga West Regionalliga Nord Regionalliga Nordost RW Oberhausen Babelsberg + 2 weitere

Testspiele schreiben ihre eigenen Geschichten. Sie erzählen von müden Beinen und frischen Ideen, von Rückschlägen und Reaktionen. Für die Regionalligisten aus Brandenburg wurde der Tag zu einer doppelten Standortbestimmung: in Babelsberg vor heimischem Publikum und im Trainingslager unter südlicher Sonne. Beide Auftritte endeten unentschieden – doch die Erkenntnisse wogen schwerer als das Ergebnis.

Heute, 13:30 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg FSV Schöningen Schöningen 2 2 Abpfiff Nur einen Tag nach dem deutlichen 6:0-Erfolg gegen den Oberligisten VfL Halle 1896 stand der SV Babelsberg 03 erneut auf dem Platz. Auf dem Kunstrasen im Karl-Liebknecht-Stadion empfing das Team aus der Regionalliga Nordost den FSV Schöningen aus der Regionalliga Nord. 125 Zuschauer verfolgten eine Partie, die aus Babelsberger Sicht Geduld und Widerstandskraft verlangte.

Unter Trainer Johannes Paul Lau, der damit sein zweites Spiel an der Seitenlinie leitete, fand Babelsberg zunächst keinen klaren Rhythmus. Schöningen präsentierte sich kompakt und nutzte seine Möglichkeiten konsequent. In der 31. Minute geriet Babelsberg durch den Treffer von Jordi Njoya mit 0:1 in Rückstand. Auch nach der Pause blieb die Begegnung zäh, Babelsberg suchte Lösungen, ohne zwingend zu werden. Als Willi Evseev in der 81. Minute auf 0:2 erhöhte, schien der zweite Test binnen 24 Stunden verloren. Doch gerade in dieser Phase zeigte Babelsberg Haltung. Die Mannschaft erhöhte das Tempo und den Druck. Maurice Covic verkürzte in der 87. Minute auf 1:2 und brachte neue Energie in das Spiel. Nur zwei Minuten später fiel der Ausgleich durch Luca Butcovic zum 2:2. Innerhalb weniger Augenblicke wandelte sich die Stimmung, aus einem drohenden Rückschlag wurde ein Zeichen der Moral. Nach dem klaren Erfolg am Vortag stand diesmal nicht Dominanz, sondern Widerstandskraft im Mittelpunkt.

---