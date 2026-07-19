​Späte Hoffnung nicht belohnt: SG HAN II verliert umkämpftes Duell

​Vor einer Kulisse von 120 Zuschauern am Sportplatz in Hergensweiler musste sich die SG HAN II in einer spannenden Begegnung dem TSV Wohmbrechts knapp mit 1:2 geschlagen geben.

​Frühe Führung für Wohmbrechts

​Der TSV Wohmbrechts fand schneller in die Partie und konnte bereits in der 25. Spielminute durch einen Distanzschuss von Lucca Josef Grimm mit 0:1 in Führung gehen. Die SG HAN II versuchte, den Rückstand auszugleichen, doch Wohmbrechts blieb gefährlich. In der 37. Minute erhöhte Tim Rothenhäusler auf 0:2, nachdem der Torhüter Wilhelm den ersten Schuss zwar noch aus nächster Nähe parieren konnte, beim Nachschuss jedoch machtlos war.

​Spannende Aufholjagd in der zweiten Halbzeit

​Nach dem Seitenwechsel drängte die SG HAN II auf den Anschlusstreffer. Die Partie gestaltete sich nun offener und kampfbetonter. In der 77. Minute war es schließlich soweit: Nico Pfersich, alias der Bomber erzielte per Kopf den 1:2-Anschlusstreffer und ließ die Gastgeber noch einmal hoffen. Das Spiel wurde in der Schlussphase hitziger, was sich auch in einer Gelben Karte für Manuel Pogutter (SG HAN II) wegen Meckerns in der 89. Minute widerspiegelte. Schlussendlich unterlag die SG HAN II dem TSV Wohmbrechts mit 2:1.