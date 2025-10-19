Späte Gegentore sorgen für Frust beim FC Neustadt

Der FC Neustadt verliert in der Fußball-Landesliga beim FC Königsfeld mit 1:3. Es wäre durchaus ein Punkt drin gewesen, doch einmal mehr stehen die Hochschwarzwälder mit leeren Händen da.

Der Sonntag war zäh. Tobias Gutscher machte am Tag nach der Niederlage aus seinem Herzen keine Mördergrube und gestand, dass er die freie Zeit nicht genießen kann. "Nach gestern fällt mir das einfach schwer." Dieses Gestern hielt für ihn und seine Mannschaft eine Niederlage parat. Und dazu noch eine der unnötigen Art. "Es hat lange nach einem Remis ausgesehen, aber dann kassieren wir dann noch zwei späte Tore", erzählt Neustadts Trainer.