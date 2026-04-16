Späte Gegentore kosten Altwarmbüchen den Sieg Nach 2:0-Führung gibt der Tabellen-16. in Davenstedt noch zwei Punkte ab von red · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lorena Pietler

TuS Altwarmbüchen verspielt beim 2:2 in Davenstedt eine komfortable Führung und muss sich nach einer Roten Karte in der Schlussphase mit einem Punkt begnügen.

Der TuS Altwarmbüchen war nah dran an einem seltenen Erfolgserlebnis, doch am Ende blieb nur ein Punkt. Beim 2:2 im Nachholspiel des 22. Spieltags bei TuS Davenstedt verspielte der Tabellen-16. eine frühe Zwei-Tore-Führung und musste sich nach einer turbulenten Schlussphase mit einem Remis begnügen. Dabei hatte die Partie aus Sicht der Gäste vielversprechend begonnen. Yannik Gruhn brachte Altwarmbüchen in der 21. Minute in Führung, nur vier Minuten später erhöhte Devin Dollmann auf 2:0. Trainer Sebastian Schmidt sah eine dominante Anfangsphase: „In der ersten Halbzeit hatten wir etwa 75 Prozent Ballbesitz. Ich war überrascht, dass der Gegner so passiv gespielt hat. Folgerichtig gehen wir mit 2:0 in die Pause.“

Die Grundlage dafür war eine bewusst veränderte Herangehensweise. „Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, sie sollen ruhiger rangehen, wieder Fußball spielen, Spaß haben und den Druck rausnehmen – das haben sie auch umgesetzt“, erklärte Schmidt. Nach dem Seitenwechsel jedoch verlor Altwarmbüchen den Zugriff auf die Partie. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann, wie so oft, das Fußballspielen eingestellt und gedacht, wir bringen das mit dem Vorsprung irgendwie über die Zeit“, sagte der Trainer.