Späte Gegentore kosten Altwarmbüchen den Sieg

TuS Altwarmbüchen verspielt beim 2:2 in Davenstedt eine komfortable Führung und muss sich nach einer Roten Karte in der Schlussphase mit einem Punkt begnügen.
Der TuS Altwarmbüchen war nah dran an einem seltenen Erfolgserlebnis, doch am Ende blieb nur ein Punkt. Beim 2:2 im Nachholspiel des 22. Spieltags bei TuS Davenstedt verspielte der Tabellen-16. eine frühe Zwei-Tore-Führung und musste sich nach einer turbulenten Schlussphase mit einem Remis begnügen.
Dabei hatte die Partie aus Sicht der Gäste vielversprechend begonnen. Yannik Gruhn brachte Altwarmbüchen in der 21. Minute in Führung, nur vier Minuten später erhöhte Devin Dollmann auf 2:0. Trainer Sebastian Schmidt sah eine dominante Anfangsphase: „In der ersten Halbzeit hatten wir etwa 75 Prozent Ballbesitz. Ich war überrascht, dass der Gegner so passiv gespielt hat. Folgerichtig gehen wir mit 2:0 in die Pause.“
Die Grundlage dafür war eine bewusst veränderte Herangehensweise. „Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, sie sollen ruhiger rangehen, wieder Fußball spielen, Spaß haben und den Druck rausnehmen – das haben sie auch umgesetzt“, erklärte Schmidt.
Nach dem Seitenwechsel jedoch verlor Altwarmbüchen den Zugriff auf die Partie. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann, wie so oft, das Fußballspielen eingestellt und gedacht, wir bringen das mit dem Vorsprung irgendwie über die Zeit“, sagte der Trainer.
Die Partie kippte endgültig in der Schlussphase. Zunächst verkürzte Tolgahan Davran in der 75. Minute, dann schwächten sich die Gäste selbst: „Dann verletzt sich unser Torwart, der Ersatztorwart muss rein. Kurz darauf bekommen wir noch eine rote Karte – ausgerechnet von einem Spieler, den wir zwei Sekunden später auswechseln wollten. Damit waren wir in Unterzahl“, schilderte Schmidt die entscheidenden Minuten.
In Unterzahl gelang es Altwarmbüchen nicht mehr, die Führung zu verteidigen. Fabian Pietler traf in der 85. Minute zum Ausgleich. „In der zweiten Halbzeit ist es dann verdient, dass der Gegner zum 2:2 ausgleicht“, räumte Schmidt ein.
Tabellarisch hilft das Remis dem Aufsteiger nur bedingt weiter. Mit nun 15 Punkten bleibt Altwarmbüchen auf dem 16. Platz, während Davenstedt mit 22 Zählern im unteren Mittelfeld rangiert. „Am Ende bringt uns das tabellarisch wenig, aber für die Moral war es wichtig, zumindest einen Punkt mitzunehmen“, sagte Schmidt.
Viel Zeit zur Regeneration bleibt nicht. „Jetzt kommt am Wochenende der Tabellenzweite. Wir werden einige Ausfälle haben – durch die rote Karte, eine Gelbsperre und mehrere Verletzte. Das wird eine harte Aufgabe.“
TuS Davenstedt – TuS Altwarmbüchen 2:2
TuS Davenstedt: Dawid Dyla, Dennis Lattmann, Lukas Arnold, Dominik Rokhlin (46. Joshua Benedict Nolte), Jasmin Sadikovic, Mustafa Ghadbouni, Fabian Pietler, Dominik Biber, Stanislaw Schkurin (70. Henrik Menke), Justus Scheidemann (58. Tolgahan Davran), Nic Giannini (46. Paul Lange) - Trainer: Fatih Yildizadoymaz
TuS Altwarmbüchen: Nils Kühnen (46. Maximilian Nikolaus), Tom Luis Herzog, Mohamed Ali Ouni, Marco Faulborn, Lennart Mokijewski, Dustin Oliver Hübner, Daniel Hector Patino Mosquera (83. Marek Müller), Devin Dollmann, Justin-Detleff Tränkner (46. Nawras Sulaiman Kheder), Yannik Gruhn (57. David Arnold), Steve Schumann (66. Mirko Blech) - Trainer: Sebastian Schmidt
Schiedsrichter: Alexander Nzonene
Tore: 0:1 Yannik Gruhn (21.), 0:2 Devin Dollmann (25.), 1:2 Tolgahan Davran (75.), 2:2 Fabian Pietler (85.)
Rot: Dustin Oliver Hübner (78./TuS Altwarmbüchen/)