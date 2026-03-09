Späte Gegentore: Hondelage verliert in Lamme noch 1:2

Dabei begann die Partie für den MTV vielversprechend. Hondelage war in der Anfangsphase gut im Spiel und ging bereits in der 10. Minute in Führung. Nach einem sauber ausgespielten Angriff traf Jean-Pascal Slotta zum 1:0. „Erste Halbzeit waren wir gut im Spiel. Haben dann auch mit einem schönen Spielzug das 1:0 gemacht“, sagte Schindzielorz nach der Partie.

Viele klare Torchancen blieben zunächst auf beiden Seiten aus. „Es ging viel hin und her, aber nicht mit vielen klaren Torschancen. Ich glaube auf beiden Seiten gab es welche, aber die konntest an einer Hand abzählen“, so Borucki. Mit der knappen Führung für Hondelage ging es schließlich in die Pause.

Auch aus Sicht der Gastgeber war der erste Durchgang weitgehend ausgeglichen. „In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe“, erklärte Grazian Borucki, Co-Trainer und Kapitän von Germania Lamme. „Hondelage geht durch einen einfachen, aber guten Spielzug 1:0 in Führung. Da haben wir uns wieder überrumpeln lassen.“

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spiel jedoch deutlich. Lamme übernahm zunehmend die Kontrolle, während Hondelage immer tiefer in die eigene Hälfte gedrängt wurde. „Wir wussten, dass wir in der zweiten Halbzeit mehr Druck bekommen“, sagte Schindzielorz. „Leider sind wir ab da nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen und hatten überhaupt keine Entlastung mehr nach vorne.“

Auch das eigene Spiel litt zunehmend. „Das Positionsspiel war auch nicht mehr vorhanden“, erklärte der Hondelager Trainer. Lamme nutzte die zunehmende Dominanz und schnürte die Gäste immer stärker ein.

Borucki beschrieb den Verlauf der zweiten Hälfte deutlich: „Es war ein Spiel auf ein Tor. Gefühlt hatten wir 85 Prozent Ballbesitz. Von Hondelage wurden die Bälle nur noch lang rausgekloppt.“ Für ihn war klar zu sehen, dass die Gastgeber mehr investierten: „Man hat einfach gemerkt, in der zweiten Halbzeit wollten wir es viel, viel mehr.“

Lange hielt die Hondelager Defensive dem Druck stand – doch in der Schlussphase kippte die Partie endgültig. Zunächst sorgte ein unglückliches Eigentor von Nils-Daniel Schwencke in der 83. Minute für den Ausgleich. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug Lamme in der Nachspielzeit erneut zu: Fisnik Kajolli traf in der 90.+5 Minute zum viel umjubelten Siegtreffer.

„Wir haben dann leider zwei späte Gegentore bekommen. Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir aber auch verdient verloren“, räumte Schindzielorz ein.

Auch Borucki sah den Erfolg als gerecht an: „Die zwei Tore, die dann fallen, sind hoch verdient. Der Sieg geht zu 100 Prozent in Ordnung.“ Gleichzeitig lobte er die Atmosphäre auf dem Platz: „Es war ein sehr faires Spiel mit vielen harten Zweikämpfen, aber nie übertriebener Härte.“

Für den MTV Hondelage bedeutet die Niederlage einen Dämpfer im engen Kampf um die oberen Plätze. Mit 29 Punkten bleibt die Mannschaft zwar weiterhin im erweiterten Spitzenfeld, musste jedoch Germania Lamme aufschließen lassen, das nun punktgleich ist.