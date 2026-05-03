Späte Gegentore entscheiden Kellerduell

Eintracht Braunschweig II verpasst im direkten Duell wichtige Punkte. Gegen den BSV Rehden fällt die Entscheidung erst in der Schlussphase – zugunsten der Gäste.
Eintracht Braunschweig II (zuvor 13., 32 Punkte) hat am 28. Spieltag der Oberliga Niedersachsen eine späte Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den BSV Rehden (zuvor 11., 33 Punkte) unterlag die Mannschaft mit 1:2.
Über weite Strecken entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der beide Teams zunächst auf defensive Stabilität bedacht waren. Klare Torchancen blieben lange Mangelware, das Spiel war geprägt von Zweikämpfen im Mittelfeld und vorsichtigem Offensivspiel.
Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung. In der 84. Minute brachte Lucic die Gäste mit 1:0 in Führung. Braunschweig fand darauf keine unmittelbare Antwort und geriet kurz darauf erneut in Rückstand: Jimenez Paris erhöhte in der 90. Minute auf 2:0.
Der Anschlusstreffer durch Afonso, ebenfalls in der 90. Minute erzielt, kam aus Sicht der Gastgeber zu spät, um noch eine Wende einzuleiten. Durch den Auswärtssieg verbessert sich der BSV Rehden auf 36 Punkte und festigt Rang zehn. Der Abstand zum unteren Tabellenbereich wächst damit weiter.
Eintracht Braunschweig II bleibt bei 32 Punkten und auf Rang 13 ab. Angesichts von vier Abstiegsplätzen verschärft sich die Situation für die Mannschaft im Saisonendspurt.
Für Braunschweig bedeutet die Niederlage einen Rückschlag in einer entscheidenden Phase der Saison. Nach einer über weite Strecken offenen Partie fehlte in den Schlussminuten die notwendige Konsequenz in der Defensive.
Rehden hingegen zeigte sich effizient und nutzte seine Möglichkeiten in der entscheidenden Phase konsequent aus. In einer engen Tabellenkonstellation können solche späten Treffer den Unterschied ausmachen.