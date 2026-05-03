Späte Gegentore entscheiden Kellerduell Braunschweigs U23 unterliegt Rehden trotz Anschlusstreffers in der Schlussminute von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Eintracht Braunschweig II verpasst im direkten Duell wichtige Punkte. Gegen den BSV Rehden fällt die Entscheidung erst in der Schlussphase – zugunsten der Gäste.

Eintracht Braunschweig II (zuvor 13., 32 Punkte) hat am 28. Spieltag der Oberliga Niedersachsen eine späte Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den BSV Rehden (zuvor 11., 33 Punkte) unterlag die Mannschaft mit 1:2. Über weite Strecken entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der beide Teams zunächst auf defensive Stabilität bedacht waren. Klare Torchancen blieben lange Mangelware, das Spiel war geprägt von Zweikämpfen im Mittelfeld und vorsichtigem Offensivspiel.

Rehden nutzt Schlussphase konsequent Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung. In der 84. Minute brachte Lucic die Gäste mit 1:0 in Führung. Braunschweig fand darauf keine unmittelbare Antwort und geriet kurz darauf erneut in Rückstand: Jimenez Paris erhöhte in der 90. Minute auf 2:0. Der Anschlusstreffer durch Afonso, ebenfalls in der 90. Minute erzielt, kam aus Sicht der Gastgeber zu spät, um noch eine Wende einzuleiten. Durch den Auswärtssieg verbessert sich der BSV Rehden auf 36 Punkte und festigt Rang zehn. Der Abstand zum unteren Tabellenbereich wächst damit weiter.