Späte Gegentore drehen das Spiel...

Nach der schweren Niederlage in der vergangenen Woche wollten wir heute eine klare Reaktion zeigen – und das ist uns über weite Strecken auch gelungen. Wir sind stark in die Partie gestartet, waren sowohl spielerisch als auch körperlich in guter Verfassung und konnten folgerichtig in der 33. Minute mit 1:0 in Führung gehen: Marian Domann nutzte einen Aufbaufehler von Blankenhain und bediente Max Hertel und er traft zur Führung.

In der Halbzeit war die Marschroute klar: weitermachen, Vollgas – mit und gegen den Ball. Allerdings kam Blankenhain mit viel Selbstvertrauen aus den letzten Spielen (fünf Spiele ungeschlagen) und erhöhte im zweiten Durchgang den Druck deutlich. Wir mussten zunehmend verteidigen und fanden kaum noch Entlastung. In der 80. Minute fiel dann der Ausgleich zum 1:1, bevor wir in der 87. Minute noch den Gegentreffer zum 1:2 hinnehmen mussten. Sehr bitter für uns, da wir insgesamt gut dagegengehalten haben.