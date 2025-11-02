Späte Freude bei Dietikon - Tuggen mit dramatischer Wende gegen Höngg

Am zwölften Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 hat Tuggen nach einem 0:2-Rückstand die Partie gegen Höngg doch noch für sich entscheiden können. Ebenfalls freuen durfte sich der geduldige FC Dietikon, während Freienbach in Überzahl gegen Winterthurs U21 nur zu einem Unentschieden kam.

Sportlich hatte Dietikon zuvor lange kämpfen müssen. Nach dem Platzverweis gegen Mendrisios Matteo Lape in der 38. Minute – er sah Rot nach einer Notbremse gegen Dalipi – spielten die Limmattaler über 50 Minuten in Überzahl, konnten daraus aber zunächst kein Kapital schlagen. Auf dem tiefen, schwer bespielbaren Terrain tat sich der FCD schwer, zwingende Chancen zu kreieren.

Gefreut: Dietikons Geduld zahlt sich spät aus In einer hitzigen Schlussphase sicherte sich der FC Dietikon am Samstag einen knappen 1:0-Heimsieg gegen Mendrisio. Die Partie endete allerdings mit unschönen Szenen: Kurz vor dem Schlusspfiff verlor Mendrisios Alessandro Castellan die Nerven und streckte FCD-Captain Valdrin Dalipi mit einem Kopfstoss nieder. Für Verwunderung sorgte Schiedsrichter Nicolas Gonzalez, der anstelle eines Platzverweises lediglich beiden Spielern die Gelbe Karte zeigte.

Erst in der 87. Minute brachte ein mustergültiger Konter die Entscheidung: Nach einem abgewehrten Freistoss der Tessiner leitete Verteidiger Marvin Assane den Ball per Kopf weiter. Caruã Nogueira startete den Gegenangriff und bediente Davor Mutabdzic, der Mendrisios Torhüter Moussa mit einem präzisen Schuss zum 1:0 überwand.

«Wir haben drei Punkte gegen einen Gegner geholt, der in der Tabelle hinter uns liegt. Und damit den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrössern können», fasste FCD-Coach Daniel Tarone die Partie in der «Limmattaler Zeitung» zusammen.

Gedreht: Tuggen dreht Duell mit Höngg dank starker zweiter Hälfte

Nach einem 0:2-Pausenrückstand drehte der FC Tuggen in der zweiten Halbzeit auf und gewann die Partie gegen den SV Höngg mit 3:2.

Der Start in die Partie verlief denkbar schlecht für den FCT: Bereits nach vier Minuten brachte Hönggs Stürmer Andjelkovic die Gäste in Führung, nachdem Tuggens Abwehr zu passiv agiert hatte. Der frühe Rückstand verunsicherte die Gastgeber, die erst nach rund 20 Minuten ins Spiel fanden. Rodrigues vergab freistehend die grosse Ausgleichschance, wenig später scheiterte Tayey unglücklich am eigenen Mitspieler. Kurz vor der Pause schlug Höngg erneut zu – wiederum war es Andjelkovic, der nach einem Konter auf 2:0 stellte.

Tuggen, über weite Strecken das spielbestimmende Team, ging trotz des Rückstands mit viel Engagement in die zweite Halbzeit. Nach einer Stunde belohnte Nando Rüegg die Bemühungen mit dem Anschlusstreffer. Nur sechs Minuten später sorgte Aussenverteidiger Alessandro Kräuchi mit einem leicht abgefälschten Sonntagsschuss für den verdienten Ausgleich zum 2:2. Mit neuem Selbstvertrauen und lautstarker Unterstützung der Fans drängte Tuggen nun auf den Sieg.

In der Schlussphase gelang tatsächlich die Wende: Joker Jakup Jakupov traf kurz vor Spielende zum umjubelten 3:2 und krönte damit eine bemerkenswerte Aufholjagd. Nach schwacher Anfangsphase bewies die Previtali-Elf grosse Moral und verteidigte den zweiten Tabellenrang.

Verpasst: Freienbach spielt gegen zehn Winterthurer nur Remis

In einem spektakulären Spiel trennten sich der FC Freienbach und die U21 des FC Winterthur 3:3 unentschieden. Die Freienbacher, die während 30 Minuten in Überzahl agieren konnten, dürften mit der Punkteteilung mehr hadern als die Winterthurer.

Wie schon in der Vorwoche erwischte der FC Freienbach einen denkbar schlechten Start. Keine vier Minuten waren gespielt, als sich Winterthur über die rechte Seite sehenswert durchkombinierte und der völlig freistehende Maksutaj in der Mitte zum frühen 1:0 für das Heimteam einschieben konnte. Nur wenig später verpasste Winti die Chance zum Doppelschlag, als Demiri aus kurzer Distanz nur den Pfosten traf.

Freienbach bekundete zunächst grosse Mühe, gegen die laufstarken Gastgeber ins Spiel zu finden. Erst nach rund einer Viertelstunde setzte die Flühmann-Elf ein erstes offensives Ausrufezeichen: Lendrit Dellova traf mit einem satten Schuss aus 15 Metern die Querlatte. Auch wenn Winterthur mit seinen schnellen Gegenstössen insgesamt gefährlicher wirkte, gelang Freienbach nach etwas mehr als 30 Minuten der Ausgleich. Eine präzise Flanke von Stähli verwertete Teixeira in der Mitte gewohnt sicher zum 1:1. Und es kam noch besser für die Höfner: In der 40. Minute nutzte Dario Marcon einen Prellball nach einem Corner und traf per sehenswertem Halbvolley zur 2:1-Führung – gleichzeitig auch der Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel kam Freienbach zunächst entschlossener aus der Kabine. In der 50. Minute belohnte sich das Team für den engagierten Auftritt: Kemil Festic erhöhte mit einem abgefälschten Drehschuss auf 3:1. Doch der Zwei-Tore-Vorsprung hielt nicht lange – nur drei Minuten später verkürzte Winterthur per Freistosstreffer auf 2:3. Zwölf Minuten darauf schwächte sich das Heimteam selbst, als Torschütze Maksutaj nach einer Tätlichkeit die Rote Karte sah.

Trotz Unterzahl blieb Winterthur jedoch gefährlich, während Freienbach es verpasste, die Partie endgültig zu kontrollieren. So kam es, wie es kommen musste: Der eingewechselte Rakic erzielte kurz vor Schluss den 3:3-Ausgleich. Damit rettete Winterthur in Unterzahl noch einen Punkt – ein Resultat, das sich für Freienbach nach dem Spielverlauf wohl eher wie eine Niederlage anfühlen dürfte.

Getroffen: Klarer Heimsieg für YF Juventus

YF Juventus gewinnt weiter jedes Spiel. Auch Eschen/Mauren war für die Stadtzürcher vom Juchhof kein Gradmesser. YF siegte dank drei Toren in der ersten Hälfte klar mit 3:0.

Verloren: Nächste klare Niederlage für die «Spielvi»

Die SV Schaffhausen ist gegen Baden regelrecht baden gegangen und hat deutlich mit 1:4 verloren.

Der FC Baden tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden. Bereits nach zwei Minuten vergab Nenad Zivkovic eine grosse Chance zur frühen Führung, wodurch die Aargauer trotz Spielkontrolle lange ohne Torerfolg blieben. Erst kurz vor der Pause traf Owen Lewis per Hacke nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum zum verdienten 1:0.

Nach dem Seitenwechsel blieb Baden die dominierende Mannschaft, während Schaffhausen defensiv kompakter und kämpferischer auftrat. Rund 20 Minuten vor Schluss sorgte Elmedin Fazlic per Kopf für das 2:0 und damit die Vorentscheidung. In der Schlussphase nutzten Alessandro Barletta und Davide Giampà zwei weitere Gelegenheiten zum standesgemässen 4:0. Erst in der Nachspielzeit gelang Schaffhausen durch Emil Crnovrsanin der Ehrentreffer.

Gewonnen: Wettswil bezwingt Kosova

Im Mittelfeld-Duell zwischen dem ambitionierten Wettswil-Bonstetten und Kosova setzten sich die Ämtler mit 2:0 durch. Die beiden Treffer für Wettswil erzielten Flavio Peter (29.) und Brian Bellis (86.).

