Späte Ernüchterung: Scharmbeck kassiert späten Nadelstich

Den besseren Start erwischten zunächst die Gäste. Nach einem Steckpass umdribbelte Pascal Voss SPA-Torhüter Yannick Kochlin und schob die Kugel ins verwaiste Tor ein (10.). Anschließend dauerte es ein wenig, bis die Scharmbecker den Druck erhöhten. Insbesondere im zweiten Abschnitt sicherten sich die Gastgeber aber sichtbare Feldvorteile.

Schließlich war es Maximilian Garbers, der nach einer Ecke das Leder über die Linie drückte (51.). Während Scharmbeck bemüht anlief, setzten die Schlossparkkicker immer wieder ihre Nadelstiche. Schließlich gelang es Joker Noah Behnken einen dieser Konter zu vollenden und SPA die kalte Dusche zu verpassen (86.).

Etelsen distanziert sich damit auf elf Zähler von ihrem direkten Konkurrenten und für die Mannschaft von Marinus Bester werden die Chancen auf den Ligaverbleib kleiner. In der kommenden Woche muss der Aufsteiger bei Spitzenteam Rotenburg bestehen und braucht dort Zählbares.