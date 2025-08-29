Späte Erlösung: Hankofen holt einen Zähler in Augsburg

Die Schwaben übernahmen zunächst die Kontrolle und erarbeiteten sich mehr Spielanteile. Kurz vor der Pause brachte Keereerom seine Mannschaft in Führung, als er eine präzise Flanke von Heiß verwandelte. Nur eine Minute später bot sich Radoki die große Gelegenheit zum zweiten Treffer, doch im Duell mit Torhüter Maier blieb er erfolglos. Nach dem Seitenwechsel (56.Minute) musste der Gäste-Keeper verletzungsbedingt ausgewechselt werden, für ihn rückte Neumayer zwischen die Pfosten. In einer Phase ohne nennenswerte Höhepunkte gelang den Niederbayern in der 75. Minute der Ausgleich: Choroba schlug einen Freistoß an den Elfmeterpunkt, wo Stütz goldrichtig stand und zum 1:1 einnetzte. Die Antwort der Augsburger ließ jedoch nicht lange auf sich warten – ein Eigentor brachte sie erneut in Front. Doch Hankofen bewies Moral. In der Schlussminute setzte sich Stockinger energisch durch und traf mit einem platzierten Schuss aus 14 Metern zum verdienten Ausgleich. Am Ende trennten sich beide Teams mit einem leistungsgerechten Remis in einer packenden Begegnung. Für den TSV Schwaben Augsburg bedeutet das 2:2 zugleich den ersten Punktgewinn in dieser Saison, auch wenn heute sogar mehr möglich gewesen wäre.