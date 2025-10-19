Späte Enttäuschung: SSV Ulm verliert gegen Energie Cottbus

Auftakt unter neuem Cheftrainer

Zum ersten Mal stand Moritz Glasbrenner als Cheftrainer der Spatzen in einem Ligaspiel an der Seitenlinie. Nach dem 1:1 im Test gegen Bundesligist FC Augsburg wollten die Ulmer vor 10.124 Zuschauern im Donaustadion an die guten Leistungen anknüpfen. Die Gäste aus der Lausitz reisten als Tabellenzweiter und offensivstarkes Team an. Der Rahmen war gesetzt, die Atmosphäre elektrisierend – Ulm in Weiß, Cottbus in Rot.

Mutiger Beginn der Spatzen

Die Ulmer begannen engagiert. In der 9. Minute flankte Leon Dajaku von links auf Lucas Röser, der per Kopf knapp am rechten Pfosten vorbeizielte. Kurz darauf brachte Max Scholze den Ball scharf in die Mitte, doch Cottbus-Keeper Marius Funk war zur Stelle. Auch Max Julian Brandt sorgte mit seinen Hereingaben für Gefahr, aber Funk blieb sicher.

Die beste Möglichkeit für die Gäste vor der Pause hatte Tim Campulka, der nach einer Ecke knapp über das Tor von Christian Ortag köpfte. Ulm blieb jedoch wachsam und stand defensiv stabil. Nach vorne setzten Dennis Dressel und Dajaku immer wieder Akzente, doch bis zur Halbzeit fiel kein Treffer – mit einem 0:0 ging es in die Kabinen.

Der Rückstand nach strittiger Entscheidung

Nach der Pause entwickelte sich ein offenes Spiel. Erik Engelhardt verpasste in der 49. Minute knapp das Ziel, und kurz darauf klärte Max Julian Brandt im eigenen Strafraum in höchster Not. In der 63. Minute hatten die Gäste Pech, als Tolcay Cigerci den Ball per Volley an den Pfosten setzte.

Vier Minuten später wurde es hektisch: Nach einem Freistoß prallte der Ball an den Pfosten, im Anschluss zeigte Schiedsrichter Michael Bacher auf den Punkt. Ben Westermeier soll Cottbus-Stürmer Engelhardt festgehalten haben. Eine umstrittene Entscheidung, die die Partie drehte. Cigerci trat an und verwandelte zum 0:1 aus Ulmer Sicht.

Die Spatzen geben nicht auf

Ulm reagierte mutig. Moritz Glasbrenner brachte frische Kräfte: Paul-Philipp Besong, André Becker, Elias Löder und Evan Brown kamen, um den Druck zu erhöhen. Die Spatzen warfen alles nach vorne. Cigerci prüfte Ortag zwar noch einmal mit einem Distanzschuss, doch die Gastgeber drängten auf den Ausgleich.

In der 85. Minute belohnten sie sich. Max Scholze ließ mit einer Drehung seinen Gegenspieler Axel Borgmann stehen und zog vom Strafraumrand ab. Der Ball ging durch die Beine von King Manu und an Marius Funk vorbei ins Tor – das 1:1.

Später Schock in der Nachspielzeit

Doch die Euphorie hielt nicht lange. In der vierten Minute der Nachspielzeit kam Cottbus über die rechte Seite. Henry Rorig flankte in den Strafraum, wo Erik Engelhardt völlig frei stand und den Ball per Kopf ins rechte Eck setzte. 1:2 – ein Nackenschlag in der letzten Aktion des Spiels. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff, und die Spatzen mussten sich trotz großem Einsatz geschlagen geben.

Bitteres Ende einer starken Leistung

Die Ulmer zeigten über 90 Minuten eine leidenschaftliche Vorstellung, verteidigten klug und kamen nach Rückstand zurück. Doch am Ende nutzte Cottbus seine letzte Gelegenheit eiskalt. Der Siegtreffer in der Nachspielzeit sorgte für hängende Köpfe, aber auch für Applaus von den Rängen – die Fans erkannten den Kampfgeist ihrer Mannschaft an.

Blick nach vorn

Trotz der Niederlage nimmt der SSV Ulm 1846 Fußball viel Positives mit. Die Defensive stand lange stabil, das Team bewies Moral und Spielfreude unter dem neuen Cheftrainer Moritz Glasbrenner. Bereits am kommenden Samstag steht die nächste Herausforderung an. Dann reisen die Spatzen zum SC Verl – mit der Entschlossenheit, dort wieder zu punkten und die unglückliche Heimniederlage wettzumachen.