Späte Enttäuschung im Derby: Ausgleich von SVW in letzter Minute

Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der Aurich vor allem taktisch diszipliniert auftrat. Die Gäste verteidigten konzentriert und gingen durch ein Kopfballtor von Stani Geis in Führung. Der Treffer aus der ersten Halbzeit schien lange Zeit die Grundlage für einen wichtigen Derbyerfolg zu sein.

Wallinghausen, aktuell Vierter der Tabelle, tat sich über weite Strecken schwer, gegen die kompakte Auricher Defensive entscheidend durchzukommen. Erst tief in der Nachspielzeit nutzten die Gastgeber schließlich eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der SpVg und retteten damit noch einen Punkt.

Überschattet wurde die Partie allerdings von der schweren Verletzung von Luca Kruse kurz nach der Halbzeitpause. Der Auricher Spieler musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden, woraufhin die Begegnung für rund 50 Minuten unterbrochen wurde. Von Vereinsseite wurden Luca Kruse anschließend die besten Genesungswünsche ausgesprochen.