 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Späte Entscheidungen und ein Spielabbruch in der englischen Woche

Ihme-Roloven schlägt Arnum in letzter Minute – Rehren müht sich zum Sieg – Pattensen bleibt souverän

von FD · Heute, 13:28 Uhr · 0 Leser
Arnum bekommt späten Gegentreffer
Arnum bekommt späten Gegentreffer – Foto: Mats Schlierf

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BZL Hannover St. 3
Jahn Lindh.
Kirchdorf
Pattensen
FC Eldagsen

Die Nachholspiele der Bezirksliga Hannover 3 am Dienstagabend boten eine Mischung aus späten Entscheidungen, klaren Favoritensiegen und einer ungewöhnlichen Spielunterbrechung. Vor allem im oberen Tabellendrittel kam es zu wichtigen Verschiebungen.

Di., 17.03.2026, 19:00 Uhr
SV Arnum
SV ArnumSV Arnum
SV Ihme-Roloven 1947
SV Ihme-Roloven 1947Ihme-Rol
1
2
Abpfiff

Im Spitzenspiel des Abends musste der SV Arnum eine späte und bittere Niederlage hinnehmen. Die Gäste aus Ihme-Roloven gingen durch Kwadjovie früh in Führung (23.), ehe Niklas Schnell kurz vor der Pause ausglich (45.+3).

Lange sah es nach einer Punkteteilung aus, doch in der 89. Minute traf Francisco Javier Pulido Leon zum entscheidenden 2:1 für Ihme-Roloven. Arnum verpasst damit die Chance, weiter Druck auf die Spitzengruppe auszuüben, während die Gäste ihren zweiten Tabellenplatz festigen.

Di., 17.03.2026, 19:00 Uhr
Türkspor Wunstorf
Türkspor WunstorfWunstorf
MTV Rehren A/R 1911
MTV Rehren A/R 1911MTV Rehren
0
1
Abpfiff

Der MTV Rehren tat sich beim Tabellenletzten deutlich schwerer als zuletzt, setzte sich aber letztlich knapp mit 1:0 durch. Das entscheidende Tor erzielte Malte Grittner in der 63. Minute.

Nach den torreichen Auftritten der vergangenen Wochen fehlte diesmal die offensive Leichtigkeit, dennoch sicherte sich Rehren wichtige drei Punkte und bleibt im Rennen um die oberen Plätze.

Di., 17.03.2026, 19:30 Uhr
1. FC Germania Egestorf-Langreder
1. FC Germania Egestorf-LangrederEgestorf-L. II
FC Springe
FC SpringeFC Springe
Abgebrochen

Die Partie zwischen Egestorf II und dem FC Springe wurde beim Stand von 0:3 aus Sicht der Gäste abgebrochen. Springe hatte das Spiel bis dahin klar dominiert und durch Treffer von Pascal Data (16.), Robert Schulte (22.) und Leon Mack (32.) früh für klare Verhältnisse gesorgt.

Nach der Pause fiel jedoch die Flutlichtanlage aus, eine Fortsetzung war trotz längerer Unterbrechung nicht möglich. Die Wertung der Begegnung steht noch aus.

Di., 17.03.2026, 19:30 Uhr
FC Eldagsen
FC EldagsenFC Eldagsen
TuS Schwarz-Weiß Enzen
TuS Schwarz-Weiß EnzenSW Enzen
2
1
Abpfiff

Der FC Eldagsen bleibt erster Verfolger von Tabellenführer Pattensen. Gegen Enzen brachte Fabian Carduck seine Mannschaft mit einem Doppelpack (31., 37.) früh auf die Siegerstraße.

Enzen kam durch Collin Führing (75.) noch einmal heran, doch Eldagsen brachte den Vorsprung über die Zeit und festigte damit seinen Platz in der Spitzengruppe.

Di., 17.03.2026, 20:00 Uhr
TSV Pattensen
TSV PattensenPattensen
TuS Jahn Lindhorst
TuS Jahn LindhorstJahn Lindh.
3
0
Abpfiff

Tabellenführer TSV Pattensen erledigte seine Pflichtaufgabe souverän. Nach einer dominanten ersten Halbzeit ohne Treffer brachte Florian Buschold seine Mannschaft nach der Pause in Führung (56.).

In der Folge blieb Pattensen spielbestimmend und erhöhte durch Max Schäfer (71.) und Til Buchmann (81.) auf 3:0. Der Ligaprimus baut damit seine Führung weiter aus und geht mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Spitzenspiele.