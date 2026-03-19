Späte Entscheidungen und ein Spielabbruch in der englischen Woche Ihme-Roloven schlägt Arnum in letzter Minute – Rehren müht sich zum Sieg – Pattensen bleibt souverän von FD · Heute, 13:28 Uhr · 0 Leser

Arnum bekommt späten Gegentreffer – Foto: Mats Schlierf

Die Nachholspiele der Bezirksliga Hannover 3 am Dienstagabend boten eine Mischung aus späten Entscheidungen, klaren Favoritensiegen und einer ungewöhnlichen Spielunterbrechung. Vor allem im oberen Tabellendrittel kam es zu wichtigen Verschiebungen.

Im Spitzenspiel des Abends musste der SV Arnum eine späte und bittere Niederlage hinnehmen. Die Gäste aus Ihme-Roloven gingen durch Kwadjovie früh in Führung (23.), ehe Niklas Schnell kurz vor der Pause ausglich (45.+3). Lange sah es nach einer Punkteteilung aus, doch in der 89. Minute traf Francisco Javier Pulido Leon zum entscheidenden 2:1 für Ihme-Roloven. Arnum verpasst damit die Chance, weiter Druck auf die Spitzengruppe auszuüben, während die Gäste ihren zweiten Tabellenplatz festigen.

Der MTV Rehren tat sich beim Tabellenletzten deutlich schwerer als zuletzt, setzte sich aber letztlich knapp mit 1:0 durch. Das entscheidende Tor erzielte Malte Grittner in der 63. Minute. Nach den torreichen Auftritten der vergangenen Wochen fehlte diesmal die offensive Leichtigkeit, dennoch sicherte sich Rehren wichtige drei Punkte und bleibt im Rennen um die oberen Plätze.

Die Partie zwischen Egestorf II und dem FC Springe wurde beim Stand von 0:3 aus Sicht der Gäste abgebrochen. Springe hatte das Spiel bis dahin klar dominiert und durch Treffer von Pascal Data (16.), Robert Schulte (22.) und Leon Mack (32.) früh für klare Verhältnisse gesorgt. Nach der Pause fiel jedoch die Flutlichtanlage aus, eine Fortsetzung war trotz längerer Unterbrechung nicht möglich. Die Wertung der Begegnung steht noch aus.

Der FC Eldagsen bleibt erster Verfolger von Tabellenführer Pattensen. Gegen Enzen brachte Fabian Carduck seine Mannschaft mit einem Doppelpack (31., 37.) früh auf die Siegerstraße. Enzen kam durch Collin Führing (75.) noch einmal heran, doch Eldagsen brachte den Vorsprung über die Zeit und festigte damit seinen Platz in der Spitzengruppe.