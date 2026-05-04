Späte Entscheidung sorgt für Frust

– Foto: René Diebel

Am 26. Spieltag der Bezirksliga 3 Weser-Ems hat der SV Vorwärts Nordhorn II bei den SF Schwefingen 1949 einen 2:1-Auswärtssieg eingefahren. Vor rund fünfzig Zuschauern leitete Sehmus Karadas die Führung der Gäste bereits in der 17. Minute ein, nachdem Nordhorn im ersten Durchgang die aktivere Mannschaft war. Die Elf von Trainer Fabian Buitkamp kontrollierte das Geschehen zunächst, während SF Schwefingen 1949 um Trainer Daniel Vehring nur selten Zugriff bekam. Folgerichtig ging es mit der knappen Führung für die Gäste in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Hausherren deutlich verbessert. Konstantin Burs belohnte diese Phase mit dem Ausgleich in der 54. Minute. Schwefingen wirkte nun griffiger, hatte mehr Spielanteile und drängte auf die Führung. Doch kurz vor Schluss folgte der entscheidende Moment: Lasse Wolterink traf in der 85. Minute zum 2:1 für Nordhorn II – ein Treffer, der die Partie entschied.

„Schade, weil es in der ersten Halbzeit schon so war, dass Vorwärts die bessere Mannschaft war“, erklärte Daniel Vehring. „Dann haben wir es in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht, sind auch überlegen, machen das 1:1, was für mich auch total verdient gewesen wäre.“ Besonders der späte Gegentreffer schmerzte: „Dieses Tor tut ein bisschen weh unter den Umständen, dass wir uns gut in der zweiten Halbzeit gekämpft haben und uns leider einige Spiele abgegangen sind. Muss man dann aber so akzeptieren.“