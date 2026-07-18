Späte Entscheidung: Ruhrtal muss sich Gevelsberg geschlagen geben

Spielertrainer Mark Heinrich darf trotz der 1:3 Niederlage zufrieden mit seinem Team sein. – Foto: Privat

Die DJK TuS Ruhrtal Witten hat ihr Testspiel beim FSV Gevelsberg mit 1:3 (1:1) verloren. Nach einer engagierten ersten Halbzeit hielt der A-Ligist lange dagegen, musste sich im zweiten Durchgang der spielerischen Überlegenheit des Bezirksligisten jedoch geschlagen geben.

Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Initiative und erspielten sich bereits in der Anfangsphase mehrere gute Möglichkeiten. Jerome Marcus D'Arrigo und Antonio Porrello verpassten zunächst die Führung für den FSV. Ruhrtal zeigte sich dagegen eiskalt: In der 22. Minute brachte Metehan Deniz die Gäste mit seinem zweiten Treffer der laufenden Vorbereitung überraschend mit 1:0 in Front.

Gevelsberg ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und blieb das spielbestimmende Team. Finley Husseck scheiterte zunächst mehrfach, ehe er in der 40. Minute nach Vorarbeit von Salvatore Bellia den verdienten 1:1-Ausgleich erzielte. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeit.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Bezirksligist am Drücker. Zwar kam Ruhrtal durch Eray Özer zu einer guten Gelegenheit, insgesamt erspielte sich Gevelsberg aber deutlich mehr Chancen. Nach mehreren vergebenen Möglichkeiten fiel in der 69. Minute schließlich das 2:1: Nach einer Ecke köpfte Antonio Porrello die Gastgeber in Führung.

Die DJK gab sich anschließend nicht auf und hatte durch Metehan Deniz in der 81. Minute die große Chance auf den erneuten Ausgleich. Wenig später machte der FSV jedoch alles klar. In der Nachspielzeit setzte Yann Luca Husseck seinen Bruder Finley Husseck mit einem langen Diagonalball in Szene. Dieser nahm den Ball stark mit und schob sicher zum 3:1-Endstand ein.

Trotz der Niederlage konnte Ruhrtal insbesondere im ersten Durchgang über weite Strecken mithalten. Gegen den klassenhöheren Bezirksligisten zeigte die Mannschaft eine ordentliche Leistung, musste sich am Ende jedoch der größeren Chancenanzahl und der Effizienz der Gastgeber geschlagen geben.