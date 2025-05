Späte Entscheidung! RSV Braunschweig holt den Kreispokal

Der RSV Braunschweig ist Kreispokalsieger 2025. In einem intensiven und bis in die Nachspielzeit spannenden Finale setzte sich der A-Ligist mit 4:2 (1:1) gegen die zweite Mannschaft des TSV Germania Lamme durch. Vor 740 Zuschauerinnen und Zuschauern zeigte der RSV eine vorbildliche Vorstellung in puncto Fairness und Moral – und könnte am kommenden Sonntag sogar das Double perfekt machen.

Die Partie begann mit druckvollen Aktionen der Gäste aus Lamme, die in der ersten halben Stunde das aktivere und gefährlichere Team waren. Folgerichtig fiel nach einer schönen Kombination über die rechte Seite in der 30. Minute die Führung: Nach Vorarbeit von Daniel Machus traf Joscha Brückner zum 0:1. Der RSV, bis dahin meist mit Defensivaufgaben beschäftigt, fand erst kurz vor der Pause offensiv statt – und glich mit dem Pausenpfiff durch Justin Slawski zum 1:1 aus.

Nach dem erneuten Ausgleich übernahm der RSV mehr und mehr die Kontrolle. Ein Foul im Strafraum führte in der 61. Minute zum ersten Strafstoß des Tages, den Sujo-Julian Schmall sicher zum 3:2 verwandelte. Lamme hatte zwar in der Folge noch Ausgleichschancen, darunter ein wegen Abseits aberkanntes Tor, verlor jedoch zunehmend die spielerische Linie.

In einer langen Nachspielzeit – verursacht unter anderem durch eine verletzungsbedingte Torwartauswechslung beim RSV – fiel schließlich die Entscheidung: Erneut wurde Schmall im Strafraum zu Fall gebracht, erneut trat er selbst an – und verwandelte in der 97. Minute zum 4:2-Endstand.

Der RSV zeigte sich über die gesamte Spielzeit hinweg diszipliniert und geschlossen. Auch abseits des Spielfelds lobten Beobachter das Auftreten des neuen Pokalsiegers. Lamme II, das eine starke erste Halbzeit spielte, verlor nach dem 2:2 merklich den Faden. Während der RSV nun auf den Aufstieg in die Kreisliga hoffen darf, steht für den TSV Lamme II am Sonntag noch das abschließende Punktspiel gegen Kralenriede auf dem Programm. Beide Teams werden sich in der kommenden Saison in der Liga wiedertreffen – das nächste Duell dürfte bereits mit Spannung erwartet werden.