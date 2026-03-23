Späte Entscheidung nach Ecke – Jemgum bezwingt Aurich knapp

Der SV Ems Jemgum hat sich in der Frauen-Landesliga Weser-Ems mit 1:0 gegen die SpVg Aurich II durchgesetzt. In einer engen Partie fiel die Entscheidung erst in der zweiten Halbzeit – und aus Sicht der Gäste unglücklich.

Aurich hielt über weite Strecken gut dagegen und überzeugte vor allem kämpferisch. „Trotz einer guten kämpferischen Leistung mussten wir uns heute in Jemgum knapp geschlagen geben“, erklärte Trainer Jan Feldkamp nach der Begegnung.

Die Partie blieb lange offen, beide Mannschaften suchten ihre Möglichkeiten. Besonders bitter für die Gäste: In einer Phase, in der Aurich selbst dem Führungstreffer nahe war, fiel das Tor auf der anderen Seite. „Das entscheidende 1:0 fiel unglücklich nach einer Ecke, in einer Phase, in der wir selbst zwei große Chancen hatten“, so Feldkamp.

Nach dem Rückstand wurde es gegen kompakt verteidigende Gastgeber zunehmend schwierig. Jemgum zog sich zurück und ließ kaum noch klare Möglichkeiten zu. „Danach war es schwer, gegen einen sehr defensivstarken Gegner den Rückstand noch auszugleichen“, beschrieb Feldkamp die Schlussphase.

So blieb es am Ende beim knappen Heimsieg für Jemgum, das damit seine Position im oberen Tabellendrittel festigt. Aurich hingegen verpasst trotz engagierter Leistung mögliche Punkte im Kampf um einen Platz im gesicherten Mittelfeld.