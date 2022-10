Späte Entscheidung in umkämpfter Partie

Nach drei Wochen Pause an der Dürrlewangstraße gab es endlich mal wieder ein Heimspiel für die Fans des TSV Rohr II zu sehen. Die Voraussetzungen könnten nicht besser sein: Nachdem die Konkurrenz in der Zwischenzeit die ein oder anderen Punkte liegen gelassen hatte, konnten man nun bei sommerlichen Höchsttemperaturen und zahlreichen Zuschauenden einen wichtigen Schritt im Kampf um die Tabellenspitze gegen den bis dato Elften der Tabelle machen.

Und dementsprechend motiviert startete die Elf von Coach Ruf auch in die Partie. Bereits wenige Sekunden nach Anstoß durch die Gäste von der SG Untertürkheim II, konnte M. Acher den Ball erobern, der dann über Umwege zum durchgelaufenen Kapitän J. Kloss gelang. Der legte frei vorm Torwart auf den mitgelaufenen T. Schinninger ab, der den Ball nur noch ins leere Tor einschieben muss, diesen mit dem schwachen Linken knapp am Pfosten vorbeilegt. Keine 20 Sekunden waren bis hierhin gespielt, und die Gastgeber wollten direkt nachlegen. Zwei Minuten später taucht T. Lindenmann ebenfalls frei vorm Kasten auf, scheitert jedoch am Keeper der Gäste. In der vierten Minute war es dann soweit. Lindemann fängt einen Fehlpass in der gegnerischen Verteidigung ab und leitet direkt auf Kloss weiter, der die Übersicht behält und am Torwart vorbei zum 1:0 einschiebt! Ein furioser Start in die Partie, den die gegnerische Abwehr scheinbar verschlafen hat. Doch es sollte nicht dabei bleiben. Die SGU nutze nach einem Freistoß im Mittelfeld die Unordnung in der Rohrer Abwehr und gleicht in der 10. Minute durch einen sehenswerten Distanzschuss zum 1:1 aus. Der TSV war nun wieder unter Zugzwang und hatte in den kommenden Minuten zwei mal die Gelegenheit zum erneuten Führungstreffer: Zunächst wurde die Hackenabnahme von Innenverteidiger L. Schellhammer nach einer Ecke auf der Linie geklärt, dann scheiterte Kloss im Duell mit dem generischen Keeper, er hatte vermutlich zu viel Zeit zum Nachdenken und verpasste somit den Doppelpack. Nun war bis zur Halbzeitpause ein wenig die Luft aus der Partie, beide Seiten scheiterten jeweils mit zwei Versuchen aus Standards heraus; wirklich gefährlich wurde es jedoch nicht mehr.

In Hälfte zwei war weiterhin der TSV Rohr die gefährlichere Mannschaft, wobei beide Teams zu ihren Gelegenheiten kamen. Auf Seiten der Heimmannschaft scheiterte zunächst M. Riethmüller aus der Distanz am Innenpfosten, dann versagten bei Neuzugang A. Ahsan im eins gegen eins die Nerven. So langsam häuften sich die liegengelassenen Hochkaräter beim TSV, so blieben auch Schinninger und D. Mehl glücklos im Duell mit dem gegnerischen Keeper. In der 79. Minute rächte sich dann die härtere Spielweise der SGU, als ein Verteidiger nach einem Foulspiel nahe der eigenen Grundlinie die Ampelkarte sah. Sollte der TSV also trotz Chancenwucher und Überzahl am eigenen Unvermögen scheitern und den Sieg verpassen? Die Antwort sollte denkbar spät in der Nachspielzeit fallen. Acher setzt sich nach einem Steckpass an der Grundlinie hart aber fair gegen seinen Gegenspieler durch. In der Folge protestiert die gesamte Hintermannschaft der SGU, lässt dabei aber sowohl den Querpass von Acher als auch den freien T. Lindenmann aus den Augen. Da der Pfiff ausblieb, legte sich dieser den Ball einen Meter vor der Linie nochmal zurecht und sorgte dann für die Erlösung, 2:1!