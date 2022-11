Späte Entscheidung im Spitzenspiel

Zweiter gegen Dritter, 25 gegen 22 Punkte, 46 gegen 44 Tore, 9 gegen 11 Gegentore. So weit die knappen und beidseitig beeindruckenden Statistiken vor dem Topspiel in der Dürrlewang-Arena: TSV Rohr II gegen MTV Stuttgart II. Die Gäste reisen mit viel Selbstvertrauen im Gepäck an, wurden doch die letzten fünf Partien allesamt gewonnen, insgesamt der MTV bislang noch ungeschlagen. Doch auch die Jungs von der Dürrlewangstraße müssen sich nicht verstecken, neun der letzten Zehn Ligaspiele konnte der TSV für sich entscheiden. Coach Ruf dieses Mal mit vier Wechseln in der Startelf im Vergleich zum 1:5-Auswärtssieg in Cannstatt-Freiberg, unter anderem steht Routinier N. Kamm zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf, wie gewohnt als Rechtsverteidiger (obwohl er gar kein Jura studiert hat...), dazu rücken D. Schmid, J. Sander und D. Litterst ebenfalls in die Startelf zurück.

Bei bestem Wetter wird die Partie also pünktlich angepfiffen, und beide Mannschaften zeigen von Anfang an, dass sie heute diese drei Punkte für sich behalten wollen. Das optische Übergewicht liegt dabei in den ersten Minuten eher bei den Gästen, die sich offensiv immer wieder schnell nach vorne kombinieren, während sich der TSV Rohr zunächst einmal an das Tempo gewöhnen muss, ohne dabei jedoch größere Chancen für den Gegner zuzulassen. Auf der anderen Seite lauern die Gastgeber dafür beim eigenen Pressing auf hohe Ballgewinne, und immer mal wieder können gefährliche Ansätze nur durch Foulspiele der Gäste unterbrochen werden. Ebenfalls in den Fokus spielt sich schon früh der Unparteiische, der durch eine strenge Linie und eine interessante Kommunikationsstrategie zwei Spielern des MTV bereits früh die mündliche Verwarnung ausspricht, sowie Stürmer J. Kloß den gelben Karton zeigt, weil dieser sich freundlich mit dem gegnerischen Coach unterhalten hat. Nach einer halben Stunde jedoch dann auch das erste sportliche Highlight. Nach einem hohen Ball legt Kloß nahe des Sechzehners auf M. Riethmüller weiter, der nach einem Ping-Pong-artigen Doppelpass mit T. Schinninger im Strafraum den Ball per Kopf ins Tor befördern kann. Der Unparteiische will jedoch eine Abseitsposition erkannt haben, und so bleibt es beim 0:0. Doppelt bitter: Riethmüller wird beim Kopfball heftig von einem gegnerischen Fuß im Gesicht getroffen und muss nach kurzer Behandlungspause (Danke an die Bank vom MTV für die schnelle Reaktion und das Eis!) ausgewechselt werden, für ihn kommt M. Zier ins Spiel, der nach seiner doppelten Leihe ins Ausland sein Comeback feiert. Wenig später zappelt dann der Ball auf der anderen Seite im Netz, doch auch hier wurde der Treffer bereits zuvor abgepfiffen, ein Handspiel bei der Ballannahme des vermeintlichen Torschützen war der Anlass. Und so geht eine umkämpfte Partie mit zwei aberkannten Toren mit 0:0 in die Halbzeit.

In Durchgang zwei sollte die anstrengende Partie dann so langsam ihren Tribut zollen, auf beiden Seiten wurde das Tempo ein wenig runtergefahren. Während der MTV weiterhin über mehr Ballbesitz verfügen sollte, kamen die Gastgeber dafür immer wieder in gefährliche Kontersituationen. Mehrere Male boten sich Stürmer Kloß gute Gelegenheiten, doch immer wieder bekam ein MTV-Verteidiger noch in letzter Sekunde das Bein dazwischen. Oder Außenspieler Schinninger konnte sich gut gegen seine Gegenspieler durchsetzen, die Abschlüsse kamen jedoch nicht genau genug. Auf der anderen Seite war es Schlussmann H. Dieterle, der aufmerksam die eine oder andere Chance durch frühes Herauseilen vereiteln konnte, oder Verteidiger J. Sander, der nach einer unübersichtlichen Situation nach gegnerischem Eckball das Leder vor der Linie klären kann. Und so war es zwar immer noch ein 0:0 im Spitzenspiel, doch mittlerweile eines der berüchtigten "besseren Sorte". Und ab Minute 75 läutete der TSV Rohr dann nochmal die Schlussoffensive ein. Auf der rechten Seite setzt sich D. Schmid gekonnt gegen mehrere Gegenspieler durch und bringt den Ball auf J. Weidenbach, welcher in den Strafraum drängt und den Ball perfekt auf den mitgelaufenen Kloß zurücklegt. Dessen Abschluss aus rund acht Metern ist jedoch ein wenig zu genau und trifft krachend den Pfosten! Wenig später kommt für Kloß M. Acher ins Spiel, mit dem klaren Auftrage, Bälle festzumachen und Abschlüsse zu suchen. Das Spiel kann nun in beide Richtungen kippen, doch es sind die Gastgeber, denen in der 84. Spielminute der Lucky Punch gelingt. Der MTV versucht nach einem rohrer Einwurf den Ball zu klären, die Bogenlampe landet jedoch bei Linksverteidiger D. Litterst, der den Ball per wunderschönem Dropkick hoch in die Mitte bringt, wo Weidenbach zum Kopfball hochsteigt und das erlösende 1:0 erzielt. Ekstase in der Dürrlewang-Arena, doch noch ist das Spiel nicht vorbei. MTV wirft noch einmal alles nach vorne, der Ausgleich will jedoch nicht fallen, im Gegenzug verdaddeln drei TSV-Angreifer bei einer Überzahl-Kontersituation komplett den Ball und verpassen somit die Entscheidung. Dann kam jedoch der Abpfiff, und so groß der Jubel bei der Heimmannschaft war, so groß war die Enttäuschung bei den Gästen, die ein sehr überzeugendes Auswärtsspiel hinlegten, und trotzdem ihre erste Saisonniederlage einstecken müssen.