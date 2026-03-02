Späte Entscheidung im offenen Schlagabtausch

– Foto: Thomas Rinke

In der Bezirksliga Hannover 2 lieferten sich der TSV Krähenwinkel-Kaltenweide II und die Sportfreunde Anderten ein Duell, das lange auf Messers Schneide stand. Am Ende setzte sich Anderten mit 2:0 durch – ein Ergebnis, das den tatsächlichen Spielverlauf nur unzureichend widerspiegelt.

KK-Trainer Marcel Pawlowe rang nach dem Abpfiff um Worte – und fand deutliche. „Es war ein ganz kurioses Spiel. Die ersten 15 Minuten waren eher zerfahren, ohne große Chancen auf beiden Seiten.“

Doch kurz vor der Pause folgte der Nackenschlag: „Dann verteidigen wir in der 45. Minute – zum ungünstigsten Zeitpunkt – eine Situation ganz schlecht, schalten ab und kassieren das 0:1.“

Während Pawlow von einem späten Gegentor sprach, schilderte Andertens Coach Tobias Faust die Szene naturgemäß anders: „Wir treffen dann quasi mit dem Halbzeitpfiff zum 1:0 und gehen mit diesem Vorsprung in die Pause.“

Als KK II in der Schlussphase alles nach vorne warf, schlug Anderten eiskalt zu. „Am Ende musst du aufmachen, gehst ins Risiko und bekommst in der 90. Minute das 0:2. Damit war die Partie entschieden", bilanzierte Pawlow.

Chancen hüben wie drüben

Was folgte, war ein offener Schlagabtausch. Pawlow: „Danach spielen wir fast nur noch in Richtung gegnerisches Tor und erspielen uns zahlreiche Möglichkeiten. Um es kurz zu machen: Das Spiel hätte auch 4:4 oder 5:5 ausgehen können.“

Auch Faust sah eine Partie mit offenem Visier: „Insgesamt war es ein offener Schlagabtausch – ein 3:3 wäre am Ende ebenfalls kein unverdientes Ergebnis gewesen.“ Zwar habe sein Team defensiv „weitgehend gut“ gestanden, räumte er ein, „dennoch hatte KK die eine oder andere sehr gute Torchance. Auf der anderen Seite hätten auch wir das Ergebnis auf 2:0 oder 3:0 erhöhen können.“

Torhüter im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt standen die Schlussmänner beider Teams. Pawlow betonte: „Beide Torhüter hatten einen überragenden Tag und mehrfach stark gehalten.“

Faust wurde noch konkreter: „Zwei Akteure muss man hervorheben: Der Torhüter von KK hat stark gehalten. Und wenn ich einen Man of the Match küren dürfte, dann wäre das ganz klar unser Keeper Adrian Gubosic. Eine Eins mit Sternchen – er hatte einen überragenden Tag und hat uns mit mehreren Paraden den Sieg festgehalten.“

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II – Sportfreunde Anderten 0:2

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Jannes Meyer, Arne Anders (74. Philipp Finkendey), Nick Seegers, Helge Heider (58. Louis Chinonso Jiwuaka), Pedram Mirsanei (46. Erik Anders), Fynn Bartholomäus, Luca Sander (46. Florian Pawlow), Julian Bödeker, Jonas Thimm, Timon Kian Assassi, Finn Seyer (67. Francesco Valerio Giordano) - Trainer: Marcel Pawlow

Sportfreunde Anderten: Adrian Grubesic, Laurenz Hinrichs (79. Torsten Schernikau), Lenn Warneke (52. Domenic Bennet Hussel), Mack Henriksson (71. MHD Subhi Shokair), Niclas Andräe (90. Niklas Goldschmidt), Joe Ong, Robert Fech, Julian Weigold, Francesco Grundmann (61. Niclas-Sebastian Spilner), Jan Kloßek, Tom Voß - Trainer: Tobias Faust

Schiedsrichter: Maurice Wiewel

Tore: 0:1 Jan Kloßek (45.), 0:2 Robert Fech (90.)

Tabelle

1. SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 18 15-1-2 51:21 46

2. SG 74 Hannover 18 13-1-4 61:25 40

3. TSV Stelingen 18 11-5-2 56:27 38

4. SpVgg Niedersachsen Döhren 17 11-2-4 48:29 35

5. TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II 20 11-2-7 41:33 35

6. MTV Engelbostel-Schulenburg 18 9-5-4 39:25 32

7. TSV Burgdorf 19 9-3-7 40:33 30

8. TuS Garbsen 18 8-5-5 38:33 29

9. FC Lehrte (Ab) 19 7-4-8 29:39 25

10. Sportfreunde Anderten (Auf) 18 6-5-7 29:38 23

11. TSV Bemerode 18 6-3-9 29:43 21

12. TuS Davenstedt 18 4-6-8 29:37 18

13. SG Blaues Wunder Hannover 19 4-4-11 31:45 16

14. TuS Kleefeld (Auf) 19 5-1-13 34:50 16

15. SV 06 Lehrte (Auf) 18 3-2-13 15:39 11

16. TuS Altwarmbüchen (Auf) 17 3-2-12 17:47 11

17. TSV Kirchrode 18 1-7-10 29:52 10