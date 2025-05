Späte Entscheidung – Heiningen ringt Kirchheim nieder

In einem intensiv geführten Bezirksligaduell setzte sich der 1. FC Heiningen am Ende verdient mit 2:0 gegen den VfL Kirchheim durch. Die Partie blieb lange torlos, ehe ein Doppelschlag in der Schlussphase die Entscheidung brachte.

Bereits in der dritten Minute sorgte Kirchheims Gazi Boylu für Aufregung, als er nach einem Fehler in der Heininger Hintermannschaft allein auf das Tor zulief. Doch Abwehrspieler Tom Weihler schloss auf und vereitelte die große Chance mit einem energischen Laufduell. Kurz darauf der erste Rückschlag für Heiningen: Mohammad Zaher musste nach einem Pressschlag verletzt vom Feld und wurde ins Krankenhaus gebracht – eine bittere Szene, die dem Spiel kurzzeitig die Luft nahm. Gute Besserung an dieser Stelle! Trotz zunehmendem Druck der Gäste inklusive einiger Großchancen blieb es bis zur Pause beim bis dahin glücklichen 0:0 aus Sicht der Gastgeber. Heiningen agierte bemüht, Kirchheim verteidigte clever und vergab selbst einige Großchancen.

Nach Wiederanpfiff übernahm Heiningen immer mehr die Spielkontrolle. Erste klare Gelegenheiten blieben jedoch ungenutzt. In der 74. Minute hatte Alperen Karaceylan die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber aus kurzer Distanz an VfL-Keeper Nico Nagel. Nur wenige Minuten später traf der eingewechselte Safa Gürbüz zum vermeintlichen 1:0, doch das Tor wurde wegen Abseits aberkannt (82.). In der 83. Minute war es dann endlich so weit: Yaya Schwenk wurde auf der linken Außenbahn freigespielt, zog in die Mitte und schloss wuchtig zum 1:0 ab. Nur sechs Minuten später bereitete er das 2:0 durch Gürbüz mustergültig vor – die Entscheidung in einem bis dahin offenen Spiel. Kirchheim konnte in den letzten Minuten nicht mehr entscheidend antworten. Heiningen verteidigte konsequent und brachte den Heimsieg über die Zeit. Die Partie endete dank einer guten zweiten Halbzeit mit einem verdienten Heimsieg.

Der 1. FC Heiningen ist durch eine starke zweite Halbzeit und zwei späte Treffer zurück in der Erfolgsspur. Besonders Yaya Schwenk avancierte mit einem Tor und einer Vorlage zum Matchwinner.