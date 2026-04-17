Späte Effizienz entscheidet ausgeglichene Partie TSV Venne nutzt Meller Fehler konsequent aus – 0:3 fällt zu deutlich aus von Michael Eggert · Gestern, 23:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Detlev Drobeck

Am Tag vor der Bezirksliga-Partie zwischen dem SC Melle 03 II und dem TSV Venne sorgte beim Gastgeber eine kurzfristige Personalentscheidung für Veränderungen: Trainer Robin Twyrdy zog seinen ursprünglich erst für den Sommer geplanten Wechsel zur Meller Landesliga-Mannschaft vor. Die zweite Mannschaft wurde daraufhin interimsweise von Lukas Seelhöfer übernommen.

Die Begegnung selbst bot über weite Strecken nur wenige Höhepunkte. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend, klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Auch nach dem Seitenwechsel dauerte es, bis die Partie an Intensität gewann. Mit zunehmender Spieldauer übernahm Melle die Initiative und erspielte sich in der zweiten Halbzeit mehrere hochkarätige Möglichkeiten, ließ diese jedoch ungenutzt. In der Schlussviertelstunde nahm die Partie dann eine entscheidende Wendung: Zunächst vergab der Gastgeber gleich mehrere klare Chancen, ehe der TSV Venne seine Effizienz unter Beweis stellte.

Quasi aus dem Nichts gingen die Gäste kurz vor Spielende in Führung. Addy-Waku Menga erzielte mit seinem 20. Saisontreffer das 1:0. In der Folge öffnete Melle die Defensive, um noch zum Ausgleich zu kommen, wurde dafür jedoch bestraft. Leonardo Leichsenring und Tardeli Malungu erhöhten in den Schlussminuten auf 3:0. „Wir hatten heute ein klassisches 0:0-Spiel mit wenigen klaren Torchancen“, analysierte die Venne-Seite nach Abpfiff. „Melle hatte Mitte der zweiten Halbzeit eine Drangphase, die wir überstehen mussten. Anschließend konnten wir die Fehler des Gegners konsequent ausnutzen.“ Grundlage des Erfolgs sei eine stabile Defensivarbeit gewesen, gepaart mit hoher Effizienz im Angriff.

Auf Meller Seite fiel das Fazit entsprechend kritisch aus: „In der ersten Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie ohne zwingende Chancen.

Lukas Seelhöfers Debüt endete ohne Punkte – Foto: Detlev Drobeck