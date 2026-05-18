Späte Dramen unten, klare Zeichen im Rennen um Platz zwei

– Foto: Julia Sahr

Der 27. Spieltag der Kreisliga A Aachen brachte deutliche Auswärtssiege, ein turbulentes Kellerduell und den nächsten Schritt des bereits feststehenden Meisters Richtung historische Saison. Besonders Eintracht Verlautenheide II setzte mit dem Kantersieg in Kellersberg ein Ausrufezeichen.

Im Kellerduell zwischen dem Tabellenletzten DJK Arminia Eilendorf und dem Vorletzten FC Germania Freund entwickelte sich eine turbulente Schlussphase. Jason Roder brachte die Gastgeber spät mit 2:1 in Führung, ehe Thomas Sistenich und Nikola Culum das Spiel drehten. In der Schlussminute rettete Roder den Gastgebern dennoch einen Punkt, nachdem Serhat Bozan zuvor einen Foulelfmeter vergeben hatte.

Der Tabellenzweite FC Eschweiler 2020 erledigte seine Pflichtaufgabe gegen den 14. Burtscheider TV früh. Ali Farhat traf bereits in der Anfangsphase doppelt und stellte die Weichen auf Sieg. Danach kontrollierten die Gastgeber die Partie souverän und verteidigten Rang zwei.

Der Tabellenelfte FV Vaalserquartier verschaffte sich mit dem Auswärtssieg beim Siebten FC Stolberg etwas Luft im unteren Mittelfeld. Oleg Enns brachte die Gäste nach einer halben Stunde in Führung, Mohamed Fadi Honsali erhöhte kurz nach der Pause. Stolberg fand offensiv kaum Lösungen und kassierte die dritte Niederlage in Serie.

Der Tabellenfünfte SV Rott drehte die Partie gegen den Sechsten SV St. Jöris nach frühem Rückstand eindrucksvoll. Nach dem Führungstreffer von Fynn Petter sorgten ein Eigentor von Alex Seferings sowie Treffer von Andrij Milosevic, Antonino Capra, Fabian Koll, Daniel Krott und Kevin Winkhold für klare Verhältnisse. Jona Parting gelang kurz vor Schluss lediglich Ergebniskosmetik für St. Jöris.

Der Tabellenvierte SV Eilendorf II mühte sich zu einem späten Heimsieg gegen den Neunten SV Breinig II. Lange blieb die Partie torlos, ehe der eingewechselte Mats Dovern in der 82. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Breinig hielt defensiv dagegen, blieb offensiv aber zu ungefährlich.

Der Tabellen-13. SC Berger Preuß feierte gegen den Zehnten Rhenania Würselen/Euchen einen deutlichen Heimsieg und vergrößerte den Abstand zur Abstiegszone. Mike Gebauer und ein Doppelpack von Joel Crawatzo entschieden die Partie bereits vor der Pause nahezu. Nach dem verschossenen Handelfmeter von Christian Kreutzer sorgte Jannik Jacobs für den Endstand.

Der bereits feststehende Meister VfL Vichttal II setzte sich auch beim Tabellenachten Grenzwacht Pannesheide durch und bleibt weiter ungeschlagen. Nick Krückels entschied die Partie mit einem Doppelpack binnen sechs Minuten nach der Pause. Trotz Unterzahl nach der Roten Karte gegen Nico van Reimersdahl verkürzte Kevin Wernerus noch einmal, der Ausgleich blieb jedoch aus.