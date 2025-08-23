Späte Dramen und klare Kante - Regionalliga Bayern 5. Spieltag

Drei Spiele, drei Geschichten: Aufsteiger FC Memmingen feiert einen verdienten Auswärtserfolg in Aschaffenburg. Der VfB Eichstätt ringt Wacker Burghausen in einem packenden Fight mit einem Last-Minute-Treffer nieder. Und im Grünwalder Stadion sorgt die SpVgg Bayreuth gegen Bayern München II für ein Spektakel, das erst in den Schlussminuten entschieden wird.

Der VfB Eichstätt hat sich in einem packenden Duell mit dem SV Wacker Burghausen in buchstäblich letzter Sekunde den Sieg gesichert. Vor über 1.000 Fans im HIRSCH-Sportpark geriet der Aufsteiger früh in Rückstand: Denis Ade traf in der 17. Minute per Freistoß für die Gäste. Doch Eichstätt kämpfte sich zurück, erhöhte das Tempo und belohnte sich nach der Pause: Lucas Schraufstetter glich in der 52. Minute per Kopf aus.

Es begann eine hektische Schlussphase, in der Kevin Mutove für Ekstase sorgte: Mit einem Heber über Torwart Markus Schöller markierte er in der 96. Minute den 2:1-Siegtreffer. Eichstätt springt damit auf Tabellenplatz 6, während Burghausen auf Rang 7 abrutscht.

Im Stadion am Schönbusch war für Viktoria Aschaffenburg gegen den FC Memmingen nichts zu holen. Die Gäste legten einen Traumstart hin: Bereits in der 3. Minute verwandelte Jakob Gräser einen Foulelfmeter zur frühen Führung. Fabian Lutz erhöhte nach 19 Minuten auf 2:0, und der Aufsteiger hatte das Geschehen lange fest im Griff. Aschaffenburg fand erst kurz vor der Pause besser ins Spiel, verpasste aber trotz einer Großchance den Anschluss. Nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren harmlos, während Memmingen durch den eingewechselten Kutay Yel (85.) den Deckel draufmachte. Vor 793 Zuschauern kletterte der FCM damit auf Rang 10 der Tabelle, während Viktoria Aschaffenburg auf den Relegationsplatz (15.) abrutscht.Matthias Günes (Trainer FC Memmingen) zeigte sich zufrieden: "Uns ist ein sehr gutes Auswärtsspiel gelungen. Nach dem starken Start konnten wir die positive Energie und die Lust am Verteidigen im Spiel halten. Mit Ausnahme der ersten zehn Minuten nach der Pause hatten wir die Partie im Griff - und aus unserer Sicht verdient gewonnen."