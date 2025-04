Späte Dramatik und ein umkämpftes Remis

In einem emotional aufgeladenen Kellerduell trennten sich die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen und die TSG Wilhelmshöhe mit 2:2 (2:2). Beide Teams gingen engagiert zur Sache und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Früh traf Ioannis Mitrou zur Führung für die Gastgeber (3.), doch Benno Woellenstein glich nur sieben Minuten später aus. Nach dem erneuten Rückstand durch Jacob Dittmer (30.) rettete Yanick Schwalm sein Team in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit dem 2:2-Ausgleich.

Lange sah es in Großalmerode nach einem Heimsieg aus, doch der TSV Wolfsanger sicherte sich in einer turbulenten Nachspielzeit einen Zähler. Janis Sommermeyer hatte den FCG in der 37. Minute in Führung gebracht, die bis weit in die Nachspielzeit Bestand hatte. Erst in der 109. Minute (90.+19) gelang Kevin Richter der späte, aber verdiente Ausgleich.

Für Wolfsanger war es ein hart erkämpfter Punkt, mit dem das Team seinen Vorsprung auf die Abstiegsränge hält. Großalmerode hingegen verpasst den möglichen Sprung aus der Gefahrenzone, beweist aber erneut Moral – eine wichtige Tugend im anstehenden Abstiegskampf.