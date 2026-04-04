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Allgemeines

Späte Dramatik und ein Kantersieg im Aufstiegskampf

Bezirksliga Donau/Iller: Die Übersicht des 20. Spieltags

von red · 04.04.2026, 22:54 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Schneider

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BZL Donau/Iller
SW Donau
SG Öpfingen
FV Asch-S.
SV Jungingen

In der Bezirksliga Donau/Iller markierte der heutige Abschluss des 20. Spieltags wegweisende Richtungsentscheidungen im Auf- und Abstiegskampf. Während der Tabellenführer in der Ferne strauchelte, festigten die Verfolger mit Leidenschaft ihre Positionen und sorgten für ein emotionales Fußballwochenende.

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Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
SV Jungingen
SV JungingenSV Jungingen
SV Westerheim
SV WesterheimWesterheim
2
2
Abpfiff

Im Müller Sportpark Jungingen trafen der SV Jungingen und der SV Westerheim in einem spannenden Bezirksliga-Spiel aufeinander, das mit einem 2:2 endete. Die Partie begann lebhaft, doch die erste große Chance hatte Jungingen, als Maximilian Schweizer in der 2. Minute nach einer Ecke knapp am Tor vorbeiköpfte. In der 10. Minute brachte Thorsten Rieck Westerheim überraschend in Führung. Jungingen drängte weiter und belohnte sich in der 41. Minute durch einen Kopfballtreffer von Schweizer nach einer Flanke von Laurin Schmidt. Kurz nach der Pause verwandelte Schmidt einen Elfmeter zur 2:1-Führung. Lars Maucher glich jedoch in der 62. Minute mit einem straffen Schuss aus. In der Schlussphase hatten beide Teams weitere Chancen, doch es blieb beim Unentschieden.

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Do., 02.04.2026, 18:15 Uhr
SG Öpfingen
SG ÖpfingenSG Öpfingen
SW Donau
SW DonauSW Donau
3
1
Abpfiff

Im aufregenden Bezirksliga-Duell zwischen der SG Öpfingen und SW Donau ging es hoch her. Die Gäste aus Donau gingen in der 30. Minute durch Lukas Ottenbreit mit 1:0 in Führung. Doch die Heimelf ließ sich nicht entmutigen und glich in der 52. Minute durch Frederik Braun, nach einer präzisen Vorlage von Philipp Mall, aus. In der Schlussphase drehte Öpfingen das Spiel: Tim Bitterle traf in der 82. Minute zum 2:1, unterstützt von Marcel Siegler. Den Schlusspunkt setzte Hannes Knupfer in der Nachspielzeit, als er nach einer Flanke von Jonas Herde den 3:1-Endstand erzielte. Ein spannendes Spiel mit einem starken Comeback der SG Öpfingen!

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Sa., 04.04.2026, 15:30 Uhr
TSV Blaustein
TSV BlausteinBlaustein
TSV Kettershausen-Bebenhausen
TSV Kettershausen-BebenhausenKettershsn-B
0
0
Abpfiff

Ein zähes Ringen im Tabellenkeller prägte die Begegnung zwischen dem TSV Blaustein und dem TSV Kettershausen-Bebenhausen. Trotz der prekären Lage beider Mannschaften fielen im gesamten Spielverlauf keine Tore. Für die Gastgeber bedeutet dieser Punktgewinn den 14. Tabellenplatz, während die Gäste als Aufsteiger den 13. Rang belegen.

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Sa., 04.04.2026, 15:30 Uhr
SV Offenhausen
SV OffenhausenSV Offenhausen
SV Eggingen
SV EggingenEggingen
1
4
Abpfiff

Der SV Offenhausen empfing den SV Eggingen und musste trotz eines hoffnungsvollen Beginns eine deutliche Niederlage hinnehmen. Zunächst brachte Pavle Grgic die Hausherren in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Marco Brumeisl glich in der 31. Minute per Foulelfmeter aus. Nach dem Seitenwechsel übernahm Eggingen vollständig das Kommando. Enrico Heinz drehte die Partie in der 50. Minute zum 1:2, bevor erneut Marco Brumeisl in der 70. Minute auf 1:3 erhöhte. Den Schlusspunkt unter die einseitige zweite Hälfte setzte Jaro Henke in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 1:4-Endstand.

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Sa., 04.04.2026, 15:30 Uhr
SGM Aufheim Holzschwang
SGM Aufheim HolzschwangSGM Aufheim Holzschwang
SGM Senden-Ay
SGM Senden-AySGM Senden-Ay
3
1
Abpfiff

Die SGM Aufheim Holzschwang bewies gegen die SGM Senden-Ay große Moral. Dabei begann der Nachmittag mit einem Rückschlag, als Jan Krumpschmid in der 8. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Andre Englet scheiterte. Es kam noch bitterer für die Gastgeber, als Mikail Öztürk tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) die Führung für das Kellerkind aus Senden erzielte. Doch Aufheim kam verwandelt aus der Kabine: Jonas Simon besorgte in der 50. Minute den Ausgleich. In der Schlussphase belohnte Daniel Stumpp die Bemühungen mit dem 2:1 in der 84. Minute, ehe Marius Stiegeler in der siebten Minute der Nachspielzeit den leidenschaftlich erkämpften 3:1-Sieg endgültig sicherte.

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Sa., 04.04.2026, 15:30 Uhr
FC Hüttisheim
FC HüttisheimHüttisheim
SC Türkgücü Ulm
SC Türkgücü UlmTürkgücü Ulm
2
2
Abpfiff

Der FC Hüttisheim und SC Türkgücü Ulm lieferten sich einen packenden Schlagabtausch. Die favorisierten Gäste gingen bereits in der 4. Minute durch Adel Ajkunic in Führung. Der Aufsteiger aus Hüttisheim zeigte sich unbeeindruckt und kam durch Micael da Silva Malheiro in der 20. Minute zum Ausgleich. Es entwickelte sich ein intensiver Kampf, in dem Adel Ajkunic in der 68. Minute mit seinem zweiten Treffer die Ulmer erneut von einem Sieg träumen ließ. Doch die Moral des Tabellenvierten war ungebrochen: In der sechsten Minute der Nachspielzeit traf Tomas Alexander Fernandez Mahn zum umjubelten 2:2-Ausgleich.

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Sa., 04.04.2026, 15:30 Uhr
TSV Langenau
TSV LangenauTSV Langenau
TSG Ehingen
TSG EhingenTSG Ehingen
2
0
Abpfiff

Der TSV Langenau untermauerte seine gute Form mit einem Heimsieg gegen die TSG Ehingen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Anton Romer die heimischen Fans in der 55. Minute mit dem Führungstreffer. Langenau blieb am Drücker und sorgte in der 80. Minute durch Patrick Longang für die Vorentscheidung zum 2:0. Einziger Wermutstropfen in einer ansonsten souveränen Vorstellung war die Gelb-Rote Karte für Ozan Aras in der Nachspielzeit (91.), die den Heimsieg jedoch nicht mehr gefährdete.

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Sa., 04.04.2026, 15:30 Uhr
FV Asch-Sonderbuch
FV Asch-SonderbuchFV Asch-S.
FC Burlafingen
FC BurlafingenBurlafingen
6
0
Abpfiff

Ein wahres Offensivspektakel erlebten die Zuschauer beim FV Asch-Sonderbuch, der den Tabellenletzten FC Burlafingen deklassierte. Schon früh stellte Jannik Stange in der 4. Minute die Weichen auf Sieg. Kurz vor der Pause erhöhte Tobias Wallisch per Foulelfmeter auf 2:0 (43.). Nach dem Seitenwechsel brach die Gegenwehr der Gäste völlig zusammen. Marco Wörz schraubte das Ergebnis mit einem Doppelschlag in der 48. und 65. Minute in die Höhe. In der Schlussphase machten Jonas Kirsamer (80.) und Max Mattheis (83.) das halbe Dutzend voll.

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