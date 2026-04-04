Späte Dramatik und ein Kantersieg im Aufstiegskampf

In der Bezirksliga Donau/Iller markierte der heutige Abschluss des 20. Spieltags wegweisende Richtungsentscheidungen im Auf- und Abstiegskampf. Während der Tabellenführer in der Ferne strauchelte, festigten die Verfolger mit Leidenschaft ihre Positionen und sorgten für ein emotionales Fußballwochenende.
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Im Müller Sportpark Jungingen trafen der SV Jungingen und der SV Westerheim in einem spannenden Bezirksliga-Spiel aufeinander, das mit einem 2:2 endete. Die Partie begann lebhaft, doch die erste große Chance hatte Jungingen, als Maximilian Schweizer in der 2. Minute nach einer Ecke knapp am Tor vorbeiköpfte. In der 10. Minute brachte Thorsten Rieck Westerheim überraschend in Führung. Jungingen drängte weiter und belohnte sich in der 41. Minute durch einen Kopfballtreffer von Schweizer nach einer Flanke von Laurin Schmidt. Kurz nach der Pause verwandelte Schmidt einen Elfmeter zur 2:1-Führung. Lars Maucher glich jedoch in der 62. Minute mit einem straffen Schuss aus. In der Schlussphase hatten beide Teams weitere Chancen, doch es blieb beim Unentschieden.
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Im aufregenden Bezirksliga-Duell zwischen der SG Öpfingen und SW Donau ging es hoch her. Die Gäste aus Donau gingen in der 30. Minute durch Lukas Ottenbreit mit 1:0 in Führung. Doch die Heimelf ließ sich nicht entmutigen und glich in der 52. Minute durch Frederik Braun, nach einer präzisen Vorlage von Philipp Mall, aus. In der Schlussphase drehte Öpfingen das Spiel: Tim Bitterle traf in der 82. Minute zum 2:1, unterstützt von Marcel Siegler. Den Schlusspunkt setzte Hannes Knupfer in der Nachspielzeit, als er nach einer Flanke von Jonas Herde den 3:1-Endstand erzielte. Ein spannendes Spiel mit einem starken Comeback der SG Öpfingen!
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