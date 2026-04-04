Späte Dramatik und ein Kantersieg im Aufstiegskampf

Ein zähes Ringen im Tabellenkeller prägte die Begegnung zwischen dem TSV Blaustein und dem TSV Kettershausen-Bebenhausen. Trotz der prekären Lage beider Mannschaften fielen im gesamten Spielverlauf keine Tore. Für die Gastgeber bedeutet dieser Punktgewinn den 14. Tabellenplatz, während die Gäste als Aufsteiger den 13. Rang belegen. ---

Der SV Offenhausen empfing den SV Eggingen und musste trotz eines hoffnungsvollen Beginns eine deutliche Niederlage hinnehmen. Zunächst brachte Pavle Grgic die Hausherren in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Marco Brumeisl glich in der 31. Minute per Foulelfmeter aus. Nach dem Seitenwechsel übernahm Eggingen vollständig das Kommando. Enrico Heinz drehte die Partie in der 50. Minute zum 1:2, bevor erneut Marco Brumeisl in der 70. Minute auf 1:3 erhöhte. Den Schlusspunkt unter die einseitige zweite Hälfte setzte Jaro Henke in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 1:4-Endstand. ---

Die SGM Aufheim Holzschwang bewies gegen die SGM Senden-Ay große Moral. Dabei begann der Nachmittag mit einem Rückschlag, als Jan Krumpschmid in der 8. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Andre Englet scheiterte. Es kam noch bitterer für die Gastgeber, als Mikail Öztürk tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) die Führung für das Kellerkind aus Senden erzielte. Doch Aufheim kam verwandelt aus der Kabine: Jonas Simon besorgte in der 50. Minute den Ausgleich. In der Schlussphase belohnte Daniel Stumpp die Bemühungen mit dem 2:1 in der 84. Minute, ehe Marius Stiegeler in der siebten Minute der Nachspielzeit den leidenschaftlich erkämpften 3:1-Sieg endgültig sicherte. ---

Der FC Hüttisheim und SC Türkgücü Ulm lieferten sich einen packenden Schlagabtausch. Die favorisierten Gäste gingen bereits in der 4. Minute durch Adel Ajkunic in Führung. Der Aufsteiger aus Hüttisheim zeigte sich unbeeindruckt und kam durch Micael da Silva Malheiro in der 20. Minute zum Ausgleich. Es entwickelte sich ein intensiver Kampf, in dem Adel Ajkunic in der 68. Minute mit seinem zweiten Treffer die Ulmer erneut von einem Sieg träumen ließ. Doch die Moral des Tabellenvierten war ungebrochen: In der sechsten Minute der Nachspielzeit traf Tomas Alexander Fernandez Mahn zum umjubelten 2:2-Ausgleich. ---

Der TSV Langenau untermauerte seine gute Form mit einem Heimsieg gegen die TSG Ehingen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Anton Romer die heimischen Fans in der 55. Minute mit dem Führungstreffer. Langenau blieb am Drücker und sorgte in der 80. Minute durch Patrick Longang für die Vorentscheidung zum 2:0. Einziger Wermutstropfen in einer ansonsten souveränen Vorstellung war die Gelb-Rote Karte für Ozan Aras in der Nachspielzeit (91.), die den Heimsieg jedoch nicht mehr gefährdete. ---