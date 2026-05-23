Späte Dramatik: Crailsheim und Heimerdingen jubeln

– Foto: Sven Ebert

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

SSV Schwäbisch Hall schien lange auf dem Weg zu einem ganz wichtigen Heimsieg zu sein. Yannik Winker brachte die Gastgeber schon in der 7. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Mark Varga in der 30. Minute mit einem Eigentor auf 2:0 stellte. Doch TSV Ilshofen fand noch vor der Pause zurück: Maximilian Krieger verkürzte in der 42. Minute auf 2:1. Danach stemmte sich Schwäbisch Hall gegen den Ausgleich, verteidigte leidenschaftlich und roch schon den Sieg. Doch tief in der Nachspielzeit folgte der Nackenschlag: Leandro Mlinaric unterlief in der 90.+6 Minute ein Eigentor zum 2:2. Für Ilshofen war es ein später, wertvoller Punkt. Für Schwäbisch Hall fühlte sich dieses Remis wie eine Niederlage an.

---

Für die bereits abgestiegene SGM Krumme Ebene am Neckar wurde es der nächste Abend ohne Hoffnungsschimmer. TSG Öhringen stellte früh die Weichen auf Sieg, als Lorik Makolli bereits in der 3. Minute per Foulelfmeter das 0:1 erzielte. Die Gäste kontrollierten die Partie und ließen wenig Zweifel daran, wer hier dringendere sportliche Ziele verfolgt. Noch vor der Pause erhöhte Erkan Odabasi in der 42. Minute auf 0:2. Direkt nach dem Seitenwechsel setzte Luca Provvido in der 48. Minute das 0:3 nach. Öhringen blieb damit im oberen Verfolgerfeld und nutzte die Gelegenheit mit der nötigen Konsequenz. Für Krumme Ebene war es ein weiterer Abend, der nur noch das bittere Ende einer schweren Saison untermauerte. ---

Was für ein Auftritt von TV Oeffingen. Schon in der 7. Minute brachte Kevin Kloos die Gäste mit 1:0 in Führung. SV Leonberg/Eltingen antwortete zwar schnell durch Marco Seufert, der in der 14. Minute zum 1:1 traf, doch danach riss Oeffingen das Spiel immer mehr an sich. Maldin Ymeraj erzielte in der 41. Minute das 1:2 und stellte kurz nach der Pause in der 50. Minute auf 1:3. Spätestens damit war die Partie gekippt. Kevin Kloos traf in der 75. Minute erneut, ehe Emanuel Broos in der 79. Minute den Schlusspunkt zum 1:5 setzte. Oeffingen sprang damit auf 41 Punkte und setzte ein klares Signal im Kampf um ein sorgenfreies Saisonende. Leonberg/Eltingen kassierte dagegen einen herben Dämpfer. ---

Das Spiel war ein offener Schlagabtausch, wild, laut und gnadenlos. Jan Schlipf brachte GSV Pleidelsheim in der 14. Minute mit 1:0 in Führung, doch fast im Gegenzug glich Manuel Mahr ebenfalls in der 14. Minute zum 1:1 aus. Nils Rein traf in der 17. Minute zum 1:2, ehe Kevin Sirch in der 35. Minute das 2:2 erzielte. Robin Bender ließ Pleidelsheim in der 45.+3 Minute sogar vom 3:2 träumen. Doch nach der Pause brach alles über die Gastgeber herein. Nils Rein traf in der 46. Minute zum 3:3, Mattia Trianni schlug in der 52. und 53. Minute doppelt zu, ehe Fatlum Maliqi in der 63. Minute das 3:6 erzielte. Für Pleidelsheim war es eine verpasste Riesenchance im Keller. Neckarsulm dagegen verschaffte sich mit Wucht Luft. ---

Vor 120 Zuschauern entwickelte sich eine intensive Begegnung. Das 1:0 erzielte Tim Messner in der 21. Minute. Noch vor dem Seitenwechsel bauten die Hausherren die Führung weiter aus, als Maximilian Schön in der 38. Minute zum 2:0 traf. In der zweiten Halbzeit investierte die SG Weinstadt mehr und erzwang den Anschluss. Den Treffer zum 2:1 markierte Faton Sylaj in der 77. Minute per Foulelfmeter. Die Schlussphase war von Hektik geprägt. In der 90. Minute sah Torschütze Faton Sylaj die Gelb-Rote Karte. Am Ende zitterten die Crailsheimer den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherten sich drei wichtige Punkte. ---

Ein sportliches Drama erlebten die 80 Zuschauer in der Partie zwischen der SpVgg Satteldorf und dem TSV Heimerdingen 1910. Lange Zeit deutete alles auf eine torlose Punkteteilung hin. Das entscheidende Tor zum 0:1-Endstand erzielte Marius Riedmiller in der 90. Minute für die Heimerdinger. Während die Gäste einen späten Auswärtssieg feierten, blieben die Satteldorfer fassungslos und ohne Ertrag zurück. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Kaisersbach Kaisersbach SKV Rutesheim Rutesheim 15:00 PUSH

SV Kaisersbach ist bereits abgestiegen und musste beim 0:6 in Ilshofen noch einmal die ganze Härte dieser Saison spüren. Nun kommt ausgerechnet Spitzenreiter SKV Rutesheim, der beim 2:2 in Löchgau zwar Punkte liegen ließ, seine Ausgangsposition aber verteidigte. Mit 63 Punkten bleibt Rutesheim vorn und weiß zugleich, dass Löchgau nur drei Zähler dahinter lauert. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine große Überraschung. Doch genau diese Spiele gegen scheinbar klare Außenseiter sind im Titelrennen oft tückisch. Rutesheim darf sich keinen Moment der Nachlässigkeit erlauben. ---

Das ist das große Spiel dieses Spieltags. SG Schorndorf hat mit dem 3:2 gegen Pleidelsheim Rang drei gefestigt und steht bei 50 Punkten. Gegen FV Löchgau bietet sich nun die Chance, das Rennen an der Spitze noch einmal anzufachen. Die Gäste kommen nach dem 2:2 gegen Rutesheim mit gemischten Gefühlen: Der Punkt gegen den direkten Konkurrenten war wertvoll, der Rückstand auf Platz eins aber blieb bestehen. Löchgau braucht im Titelrennen weiter jeden Sieg, Schorndorf will die eigene starke Saison mit einem weiteren Ausrufezeichen krönen. Viel mehr Spitzenspannung geht in dieser Liga derzeit kaum.