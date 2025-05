Jamain Cermak, Raphael Schneider und Neo Fähnle freuen sich über den Derbysieg mit der U23 des FC Gundelfingen. – Foto: Walter Brugger

Späte Derbytore lassen die Gundelfinger U23 jubeln Kreisliga-Spitzenreiter baut den Vorsprung aus +++ Dillingen düpiert die TSG Thannhausen +++ Burgau steht kurz vor dem Aus

Nach dem 2:0-Sieg im Derby gegen den FC Lauingen ist die U23 des FC Gundelfingen auf Titelkurs. Fünf Punkte in den ausstehenden drei Partien würden dem Tabellenführer der Kreisliga West zum Titelgewinn reichen. Dass der Vorsprung weiter angewachsen ist, liegt an den Punktverlusten der Verfolger. So rettete Türk Gücü Lauingen gerade noch ein 1:1 gegen den SC Bubesheim, die TSG Thannhausen unterlag zuhause der abstiegsgefährdeten SSV Dillingen. Am Tabellenende steht der TSV Burgau kurz vor dem Aus. Nach dem 1:3 beim SV Holzheim beträgt der Rückstand auf einen Relegationsrang bereits zehn Zähler - und Burgau kann selbst bei einer Siegsserie nur noch zwölf Punkte sammeln.



Schiedsrichter: Manuel Ostermeyer (Maihingen) - Zuschauer: 170 Im Schwabenstadion war das Derby zwischen der U23 des FC Gundelfingen und dem FC Lauingen lange Zeit offen, ehe der Tabellenführer doch noch zu einem 2:0-Erfolg kam. Schon in der vierten Minute hatte Christoph Wachs eine große Chance, doch Lauignens Bernhard Grandel rettete auf der Linie. Gundelfingen hatte zahlreiche Torchancen, unter anderem durch Luca Nelkner und Niklas Fink, die jedoch am starken FCL-Torwart Felix Egger scheiterten. In der 80. Minute fiel endlich das überfällige 1:0 durch Neo Fähnle, der nach einer cleveren Ablage von Wachs ins linke Eck traf. In der Nachspielzeit erhöhte Jamain Cermak auf 2:0, nachdem er beim Zuspiel von Johannes Hauf den Ball über den Keeper lupfte.Schiedsrichter: Manuel Ostermeyer (Maihingen) - Zuschauer: 170



Schiedsrichter: Alexander Hartmann (Wortelstetten) - Zuschauer: 100 Der SV Neuburg/Kammel durfte sich über einen 4:2-Erfolg gegen den TSV Balzhausen freuen. Danny Obeser brachte den TSV in der 16. Minute zwar in Führung, doch Neuburg konterte schnell: Daniel Kalchschmid glich per Freistoß aus (21.), Daniel Bobitiu besorgte fünf Minuten später das 2:1. Kilian Kustermann erhöhte sogar auf 3:1 (34.), bevor Jannik Bayer kurz vor der Pause auf 3:2 verkürzte (42.). Deutlich torämer verlief der zweite Abschnitt. Da traf nur noch Bobitiu zum 4:2 (54.). Was auch daran lag, dass Balzhausens Obeser einen Elfmeter verschoss (70.)Neuburgs Maximilian Hutner sah in der 81. Minute Gelb-Rot.Schiedsrichter: Alexander Hartmann (Wortelstetten) - Zuschauer: 100

Wiesenbachs Keeper Luca Weiß ärgert sich. Gegen die SSV Glött hat er gerade den Ausgleich zum 1:1-Endstand hinnehmen müssen. – Foto: Benjamin Rößle



Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 100 Auch im zweiten Spiel nach dem Trainerwechsel punktete die SSV Glött und nahm bei der SpVgg Wiesenbach ein 1:1 mit. Die Lilien starteten besser ins Spiel und waren in der Anfangsphase griffiger. Ostertag scheiterte zunächst aus 18 Metern, und Martin verfehlte das Tor aus 16 Metern. In der 40. Minute brachte Leonard Rösch Wiesenbach mit einem präzisen Schuss aus 18 Metern in Führung, nachdem Munding die Vorlage gegeben hatte. Doch nur fünf Minuten später glich Bernd Ostertag für Glött aus, als er den Ball aus zehn Metern ins Netz beförderte. In der zweiten Halbzeit blieb es spannend, doch trotz mehrerer Chancen auf beiden Seiten endete das Spiel torlos.Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Elias Stegmann (Mauerbach) - Zuschauer: 100 Türk Gücü Lauingen stand kurz vor einer Heimniederlage, auf den letzten Drücker reichte es aber noch zu einem 1:1 gegen den SC Bubesheim. Der SCB ging früh in Führung: Lukas Ün erzielte in der 9. Minute das 0:1. In der Nachspielzeit sorgte dann der eingewechselt Jonas Wiedenmann für den Ausgleich, nachdem Sinan Kaya ihn perfekt bedient hatte. Kurz darauf sah sein Teamkollege Kaan Ellici die Gelb-Rote Karte für ein Foul.Schiedsrichter: Elias Stegmann (Mauerbach) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 100 Die TSG Thannhausen erlitt im Aufstiegsrennen mit dem 0:2 gegen die SSV Dillingen einen weiteren Rückschlag. Die Dillinger gingen früh in Führung: Berat Kasumi verwandelte in der 26. Minute einen Elfmeter, der an Alexander Kinder verschuldet worden war. Acht Minuten später stellte Algert Hoti auf 0:2. Thannhausen hatte durch Ibrahim Capar eine große Chance in der 59. Minute, konnte jedoch nicht verkürzen. In der Nachspielzeit sah Capar wegen eines Foulspiels die gelb-rote Karte.Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Maik Kaack (Jungingen) - Zuschauer: 95 Im Kellerduell setzte sich der SV Holzheim mit 3:1 gegen den TSV Burgau durch. Nico Allmis brachte den SVH in der 41. Minute mit dem 1:0 auf Kurs. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Louis Dietrich auf 2:0. Burgau musste wegen einer Zeitstrafe für Enes Bastan (56.) in Unterzahl auskommen. Dies nutzte Fabian Miller in der 64. Minute für die Vorentscheidung - 3:0. In der Nachspielzeit erzielte Bleron Thaqi den Ehrentreffer für Burgau.Schiedsrichter: Maik Kaack (Jungingen) - Zuschauer: 95