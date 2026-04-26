Späte Derby-Pleite für die SF Altenessen: "Hätten Punkt verdient"

Für die SF Altenessen wird es im Tableau allmählich eng. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Die Sportfreunde Altenessen zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine kontrollierte Leistung, ließen jedoch mehrere klare Möglichkeiten ungenutzt. Nach der Pause schlug Lokalrivale DJK SG Altenessen früh zurück und drehte das umkämpfte Spiel in der Schlussphase gar noch komplett.

Die Sportfreunde begannen vorsichtig, hatten bis dahin laut ihrem Trainer Erkan Sahin aber "alles gut im Griff“. Folgerichtig fiel zunächst die Führung durch Issa Fakhro (27.). Daraufhin boten sich den Gastgebern mehrere Großchancen, doch zeigten sich im letzten Drittel dann jedoch nicht konsequent genug. "Wir gehen verdient 1:0 in Führung, laufen danach dreimal allein auf den Torhüter zu und treffen da einfach die falsche Entscheidung“, ärgerte sich Sahin nach der Partie.

Direkt nach dem Seitenwechsel kam es dann zum Bruch im Spiel. Nach einem eigenen Standard fehlte die Absicherung, die Gäste glichen durch Arian Kadrijaj aus (46.). "Das verteidigen wir ganz schlecht und kriegen das 1:1“, erklärt Sahin.

In der Folge entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, in der die tabellarisch favorisierten Gäste den längeren Atem bewiesen.

Später Nackenschlag im Derby

Die Entscheidung fiel kurz vor Schluss: Nach einem Standard fehlte die Zuordnung, Wissem Ouafi traf per Kopf zum 2:1 (87.). In der Schlussphase warfen die Sportfreunde noch einmal alles nach vorne, kamen zu weiteren Möglichkeiten, doch der Ausgleich gelang nicht mehr.

"Wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt“, sagte Sahin, der besonders mit Blick auf den Spielverlauf haderte. Die Niederlage schmerze gleich doppelt: "Du willst gegen den Platznachbarn, gegen den es in der Vergangenheit auch schon hitzig war, nicht verlieren.“

In der Tabelle bleibt die Situation für die Sportfreunde Altenessen angespannt. Mit 17 Punkten rangiert das Team weiter unter dem Strich mit drei Zählern Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Für Sahin ist die Marschroute klar: „Wir müssen aus den nächsten drei Spielen auf jeden Fall neun Punkte holen. Alles andere wird unfassbar schwierig.“ Als nächstes also gegen den ESC Preußen, ausgerechnet ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf.

Sportfreunde Altenessen – DJK SG Altenessen 1:2

Sportfreunde Altenessen: Jean Heise, Robert Thauern, Michel-Pascal Roskowski, Ali Koaik, Fadi Saado, Simon Gabriel (81. Jan Malinowski), Tom Reinke (46. Musa Krubaly Damba), Issa Fakhro, Levent Nalbant (25. Alie Mansaray), Carlos Ngounou Happy, Muharrem Mekoli - Trainer: Erkan Sahin

DJK SG Altenessen: Merlin Sabanov, Nico Nowack (77. Rami Bosnjak), Lucas Radschun, David Yousif (85. Wissem Ouafi), Ibrahim Erol Özbay, Stefan Geiger (90. Premtim Gashi), Samuel Karaqi, Eldor Gashi, Donik Gashi, Arian Kadrijaj, Fatih Güldogan - Trainer: Jörg Dohmann

Schiedsrichter: Milan Braasch - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Issa Fakhro (27.), 1:1 Arian Kadrijaj (46.), 1:2 Wissem Ouafi (87.)