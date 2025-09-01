Späte Canstatter Freude, Vaihingen holt 0:3-Rückstand in 90'+2 auf



Das Aufsteigerduell hielt, was es versprach: Der TSV Jahn Büsnau erwischte mit Johannes Schneider (5.) einen Blitzstart, doch nur sieben Minuten später glich Wisdom Noah Neumann (12.) für den TSV Dagersheim aus. Nach der Pause brachte Alexander Kastner (51.) die Gäste erneut in Führung, ehe Merih Yesilirmak (54.) postwendend zum 2:2-Endstand traf. Beide Mannschaften können mit dem Punkt zufrieden sein und stehen nach dem ersten Spieltag im Mittelfeld der Tabelle.



Ein packendes Duell, das die Zuschauer bis in die letzte Minute fesselte: Flon Ajvazi brachte die Gastgeber früh in Führung (9.), doch Aimar Lizoain Garayoa drehte die Partie mit einem Doppelschlag (20., 28.). Zwar glich Ajvazi per Foulelfmeter (78.) noch einmal aus, doch Marvin Haller sorgte in der 90. Minute für den Auswärtssieg der Spvgg 1897 Cannstatt. Damit rangieren die Cannstatter mit drei Punkten in der Spitzengruppe, während Echterdingen II leer ausgeht.



Der TSV Musberg setzte gleich am ersten Spieltag ein dickes Ausrufezeichen und ließ dem Aufsteiger SV Nufringen keine Chance. Manuel Rath traf per Foulelfmeter (5.) und erhöhte noch vor der Pause (45.), dazwischen erzielte Marc Wiederoder (32.) das 0:2. Direkt nach Wiederanpfiff legte Ahmet Mert Keseroglu (46.) nach, womit die Partie entschieden war. Musberg führt nach diesem klaren 4:0 die Tabelle an, während Nufringen mit der roten Laterne startet.



Der TV Darmsheim präsentierte sich nach dem Abstieg aus der Landesliga von Beginn an überlegen: Leon Kuonath brachte die Gäste früh in Führung (15.), Simon Lindner legte doppelt nach (21., 79.). Erst in der Nachspielzeit konnte Niko Klein (90.+2) Ergebniskosmetik für die SpVgg Holzgerlingen betreiben. Darmsheim positioniert sich damit gleich oben in der Tabelle, während Holzgerlingen einen Fehlstart hinlegt.



In einer umkämpften Begegnung ging der SV Bonlanden durch Dennis Adam (38.) in Führung und wähnte sich lange auf der Siegerstraße. Doch in der zweiten Halbzeit schlug der ASV Botnang zurück: Philipp Detloff traf in der 72. Minute zum Ausgleich. Mit dem 1:1 stehen beide Teams nach dem ersten Spieltag im unteren Mittelfeld.



Ein verrücktes Spiel erlebten die Zuschauer in Oberjettingen: Yannick Ruß (5.), Fabian Seeger (13.) und Marc Baur (18.) sorgten schnell für eine klare 3:0-Führung. Doch der SV Vaihingen bewies Moral – Rüchan Pehlivan verkürzte (24., 85.), ehe Maximilian Eisentraut in der Nachspielzeit (90.+2) zum 3:3 ausglich. Am Ende stand ein gerechtes Remis, das beide Teams ins Tabellenmittelfeld einordnet.



Auch in Deckenpfronn gab es reichlich Dramatik: Croatia Stuttgart ging durch Gabrijel Kolar (51.) und Robert Maric (57.) mit 0:2 in Führung. Doch die Hausherren antworteten mit großer Moral – Matthias Mergel (61.) und Tobias Wick (66.) stellten binnen fünf Minuten auf 2:2. Beide Teams starten damit mit einem Punkt in die Saison und finden sich im Tabellenmittelfeld wieder.



Der VfL Herrenberg unterstrich seine Ambitionen und siegte souverän beim Absteiger SV Rohrau. Josias Hartmann brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (38.), Heinrich Vegelin legte nach (65.) und entschied die Partie. Herrenberg reiht sich damit in der Spitzengruppe ein, während Rohrau nach dem ernüchternden 0:2 im Tabellenkeller startet.

