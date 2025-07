Späte Brünker-Tore bringen 2:1-Testspielsieg

Drittligist 1. FC Saarbrücken hat das erste von zwei Testspielen im Rahmen seines einwöchigen Trainingslagers am Samstag mit 2:1 (0:0) gegen den baden-württembergischen Oberligisten Normannia Gmünd gewonnen. Auf dem Rasenplatz des ehemaligen Oberligisten TSV Ilshofen führte der aktuelle Fünftligist durch einen Treffer von Alexander Aschauer in der 69. Minute mit 1:0. Die Führung der zwei Klassen tiefer spielenden Gmünder hielt bis in die Schlussphase, ehe Kai Brünker mit einem Doppelpack (81. und 88.) für die späte Wende sorgte. Somit konnten die Malstatter, die denkbar knapp am Zweitliga-Aufstieg vorbeischrammten, im zweiten Testspiel der Vorbereitung den ersten Sieg landen.

FCS-Trainer Alois Schwartz sagte nach dem Spiel: "Aus der U19 sind drei Spieler mit im Trainingslager, das sind Finn Rupp, Nils Krämer und Torwart David Baizer. Es fehlten die gleichen Spieler wie zuletzt in Quierschied, Patrick Sontheimer leidet noch an seiner Zehenverletzung, Patrick Schmidt haben sie vorletzte Woche einen Nagel entfernt und Philipp Menzel leidet noch an einer Handverstauchung u7nd Amine Naifi ist im Aufbau. Zum heutigen Spiel ist zu sagen, dass Die Neuzugänge Florian Pick und Robin Bormuth haben ihre ersten Spiele im FCS-Dress gemacht. Es freut mich für Kai, dass er so spät doppelt getroffen hat. Wir hatten davor wieder viele Chancen, wir haben aber auch einige Bälle kläglich vergeben, wo wir auch schon hinter der Kette waren. Wir machen da noch zu oft die falschen Entscheidungen. Wir hätten zwei, drei Tore mehr machen können, sie schießen ein Mal auf unser Tor und treffen gleich. Es geht ja nicht ums Ergebnis, sie waren motiviert. Wir müssen uns finden, wir machen einfach zu wenig Tore. Wir haben ja hier auch schon zwei Mal trainiert. Wir müssen die Zeit nutzen und wollen am Freitag gegen einen Regionalligisten dann wieder ein gutes Spiel machen".