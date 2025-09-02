– Foto: Philipp Reichelt

Späte Belohnung für starken Auftritt Sportfreunde Anderten trotzen Krähenwinkel ein Remis ab – und schöpfen Hoffnung im Abstiegskampf Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 SF Anderten TSV Krä/Kalt II

Der Knoten ist geplatzt – zumindest ein kleines Stück. Mit dem 1:1 gegen den favorisierten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II haben die Sportfreunde Anderten im fünften Saisonspiel der Bezirksliga 2 Hannover ihren ersten Punktgewinn gefeiert. Nach vier Niederlagen in Folge zeigte der Aufsteiger eine klare Leistungssteigerung und kämpfte sich nach Rückstand verdient in die Partie zurück.

In einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase hatten die Gastgeber aus Anderten die besseren Chancen. Bereits in den ersten 20 Minuten bot sich die Möglichkeit zur Führung. Doch dann schlug der Favorit zu: Nach einem Eckball traf Finn Seyer per Kopf zur Gästeführung (21.). Es war die erste klare Gelegenheit für die TSV-Reserve – und sie saß. In der Folge entwickelte sich bis zur Pause ein weitgehend neutrales Spiel, in dem sich beide Teams weitgehend egalisierten. So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SV Sportfreunde Anderten 1922 SF Anderten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide TSV Krä/Kalt II 1 1 Abpfiff

Trainer Tobias Faust zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zur Pause dennoch zufrieden: „Ich habe meinen Jungs gesagt, dass wir nicht die schlechtere Mannschaft sind und mutig nach vorne spielen müssen“, so der Coach. Seine Worte zeigten Wirkung: Zwar hatte Krähenwinkel direkt nach Wiederanpfiff die große Chance zum 2:0, doch der Ball strich knapp am Pfosten vorbei. Danach übernahm Anderten mehr und mehr die Kontrolle. Angetrieben vom zentralen Mittelfeld und mit engagiertem Gegenpressing erarbeitete sich das Team Chance um Chance – und wurde in der 71. Minute belohnt: Nach einem langen Abschlag von Torwart Adrian Grubesic war die Gästeabwehr unsortiert, der Ball wurde quergelegt, und Julian Weigold schob eiskalt zum verdienten Ausgleich ein.