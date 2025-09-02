Späte Belohnung für starken Auftritt

Der Knoten ist geplatzt – zumindest ein kleines Stück. Mit dem 1:1 gegen den favorisierten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II haben die Sportfreunde Anderten im fünften Saisonspiel der Bezirksliga 2 Hannover ihren ersten Punktgewinn gefeiert. Nach vier Niederlagen in Folge zeigte der Aufsteiger eine klare Leistungssteigerung und kämpfte sich nach Rückstand verdient in die Partie zurück.
In einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase hatten die Gastgeber aus Anderten die besseren Chancen. Bereits in den ersten 20 Minuten bot sich die Möglichkeit zur Führung. Doch dann schlug der Favorit zu: Nach einem Eckball traf Finn Seyer per Kopf zur Gästeführung (21.). Es war die erste klare Gelegenheit für die TSV-Reserve – und sie saß. In der Folge entwickelte sich bis zur Pause ein weitgehend neutrales Spiel, in dem sich beide Teams weitgehend egalisierten.
Trainer Tobias Faust zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zur Pause dennoch zufrieden: „Ich habe meinen Jungs gesagt, dass wir nicht die schlechtere Mannschaft sind und mutig nach vorne spielen müssen“, so der Coach.
Seine Worte zeigten Wirkung: Zwar hatte Krähenwinkel direkt nach Wiederanpfiff die große Chance zum 2:0, doch der Ball strich knapp am Pfosten vorbei. Danach übernahm Anderten mehr und mehr die Kontrolle. Angetrieben vom zentralen Mittelfeld und mit engagiertem Gegenpressing erarbeitete sich das Team Chance um Chance – und wurde in der 71. Minute belohnt: Nach einem langen Abschlag von Torwart Adrian Grubesic war die Gästeabwehr unsortiert, der Ball wurde quergelegt, und Julian Weigold schob eiskalt zum verdienten Ausgleich ein.
In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg, ein weiterer Treffer fiel jedoch nicht. Glück hatte Anderten in der Nachspielzeit, als eine strittige Szene im eigenen Strafraum ungeahndet blieb. Faust räumte fair ein: „Vielleicht hätte KK da einen Elfmeter kriegen können, da war das Glück heute auf unserer Seite.“
Trotzdem bleibt festzuhalten: Die Sportfreunde haben sich den Punkt mit einer kämpferisch und taktisch starken Leistung verdient. Und der könnte im Abstiegskampf wertvoll werden.
Mit nun einem Zähler steht Anderten zwar weiterhin auf Platz sechzehn, der erste kleine Schritt ist aber gemacht. Am kommenden Sonntag wartet mit dem Auswärtsspiel beim ebenfalls aufgestiegenen SV 06 Lehrte das nächste Kellerduell. Faust spricht bereits von einem „Sechs-Punkte-Spiel“: „Wir können auf vier Punkte heranrücken. Lehrte kann sich aber auch absetzen – wir müssen alles raushauen.“
Die Hoffnung ist zurück in Anderten. Jetzt gilt es, den Aufwärtstrend zu bestätigen.
SV Sportfreunde Anderten 1922 – TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II 1:1
SV Sportfreunde Anderten 1922: Adrian Grubesic, Laurenz Hinrichs (89. Niclas-Sebastian Spilner), Mack Henriksson (63. MHD Subhi Shokair), Fynn-Ole Tödter (54. Max Kloss), Joe Ong, Robert Fech, Julian Weigold, Francesco Grundmann (67. Niclas Andräe), Leon Beulke, Jonas Frederic Hasenclever (67. Mamadou Diop), Tom Voß - Trainer: Tobias Faust
TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Tim Krutz, Kai Henneke, Oliver-Otto Pfeuffer, Julian Bödeker, Tim Schacht (39. Philipp Finkendey), Timon Kian Assassi (63. Louis Chinonso Jiwuaka), Finn Seyer, Francesco Valerio Giordano (63. Aaron Köhnlein), Tristan Schmidt, Felix Groth (67. Nick Seegers), Kevin Malarowski - Trainer: Marcel Pawlow
Schiedsrichter: Tobias Kohn
Tore: 0:1 Finn Seyer (21.), 1:1 Julian Weigold (71.)