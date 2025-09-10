Späte Aufholjagd reicht nicht für Punkte

Unsere Jungs vom FVW standen vergangen Sonntag auf heimischen Rasen der Zweitvertretung vom SV Maierhöfen/Grünenbach gegenüber.
Die Partie begann zunächst noch ohne wirkliche Torgefährlichkeit auf beiden Seiten. In der 19. Minute lenkte dann jedoch B. Sonntag die Kugel nach einer Hereingabe der Gäste beim Klärungsversuch unglücklich ins eigene Tor. Der FVW ließ sich davon aber nicht unterkriegen und konnte in der Folge zwei Mal gefährlich vor dem Tor auftauchen. Erste lupfte A. Madarsz die Kugel knapp am Tor vorbei (25. Minute) und kurz darauf traf H. Achberger die Latte (27. Minute). So richtig zwingend konnte man danach leider nicht werden und so konnten die Gäste noch vor der Pause durch einen Eckball auf 0:2 erhöhen (45+2).
Auch der zweite Durchgang begann erstmal anders als erhofft. Ein Fehlpass des FVW nutzten die Gäste aus und konnten durch R. Hold das dritte Tor nachlegen (51. Minute). Kurz darauf wurde es dann bitter als K. Heimpel nach einem Eckball auf 0:4 erhöhte (56. Minute). Doch das Spiel war natürlich noch lange nicht vorbei. In der 74. Minute verkürzte der FVW auf 1:4, nachdem M. Sükün eiskalt ins linke Eck traf. Und auch N. Hahn konnte noch einen Treffer nach einem Eckball für den FVW erzielen (84. Minute). Schlussendlich kamen die beiden Tore aus Waldseer Sicht aber zu spät und die Jungs mussten sich mit 2:4 geschlagen geben.
Nächsten Spieltag gilt es in Ailingen wieder Punkte einzufahren. Anpfiff ist um 12:45 Uhr.