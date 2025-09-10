Späte Aufholjagd reicht nicht für Punkte

Unsere Jungs vom FVW standen vergangen Sonntag auf heimischen Rasen der Zweitvertretung vom SV Maierhöfen/Grünenbach gegenüber.

Die Partie begann zunächst noch ohne wirkliche Torgefährlichkeit auf beiden Seiten. In der 19. Minute lenkte dann jedoch B. Sonntag die Kugel nach einer Hereingabe der Gäste beim Klärungsversuch unglücklich ins eigene Tor. Der FVW ließ sich davon aber nicht unterkriegen und konnte in der Folge zwei Mal gefährlich vor dem Tor auftauchen. Erste lupfte A. Madarsz die Kugel knapp am Tor vorbei (25. Minute) und kurz darauf traf H. Achberger die Latte (27. Minute). So richtig zwingend konnte man danach leider nicht werden und so konnten die Gäste noch vor der Pause durch einen Eckball auf 0:2 erhöhen (45+2).