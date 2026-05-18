Späte Aufholjagd bleibt unbelohnt

– Foto: Florian Weiden

Der SV Olympia Uelsen hat in der Frauen-Landesliga Weser-Ems eine knappe Niederlage beim SV Ems Jemgum hinnehmen müssen. Nach einem schwierigen Start kämpfte sich das Team von Trainer Mathias Hendriks zurück in die Partie, belohnte sich aber erst in der Nachspielzeit mit dem Anschlusstreffer.

Der SV Olympia Uelsen ist beim SV Ems Jemgum trotz einer engagierten Vorstellung nach Rückstand ohne Punkte geblieben. Die Gastgeberinnen setzten sich am Ende mit 2:1 durch und festigten damit ihren dritten Tabellenplatz.

Die Partie begann aus Sicht der Gäste holprig. „Wir sind nicht so gut in die Partie gekommen und waren über die schnellen Offensiven von Jemgum anfangs überrascht“, sagte Uelsens Trainer Mathias Hendriks. Nach rund 20 Minuten bekam seine Mannschaft das Spiel jedoch besser unter Kontrolle. Zu diesem Zeitpunkt lag Olympia allerdings bereits zurück: Neele Geyken hatte Jemgum in der 20. Minute in Führung gebracht.

In der Folge steigerte sich Uelsen deutlich. „Wir kamen besser ins Spiel und spielten uns viele Möglichkeiten“, erklärte Hendriks. Immer wieder fehlte jedoch die letzte Konsequenz im Abschluss. Entweder scheiterten die Gäste an der starken Torhüterin der Gastgeberinnen oder verfehlten das Tor knapp.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Uelsen bemüht, mehr Druck zu entwickeln. Doch erneut schlug Jemgum eiskalt zu. „Ein langer Ball über die Kette nutzte Jemgum dann zur 2:0-Führung“, sagte Hendriks über den Treffer von Jana Frieling in der 58. Minute.

Olympia gab sich dennoch nicht auf. Mit der Einwechslung von Neele Jakobs kam zusätzlicher Schwung in die Offensive, Uelsen erhöhte den Druck in der Schlussphase deutlich. Der Anschlusstreffer durch Isa Kelder in der dritten Minute der Nachspielzeit kam jedoch zu spät, um die Partie noch zu drehen.

„Wir hatten in dem Spiel nicht das Glück auf unserer Seite“, bilanzierte Hendriks nach dem Abpfiff. Trotz der Niederlage bleibt der SV Olympia Uelsen mit 28 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Landesliga Weser-Ems.