Späte Aufholjagd

Im letzten Heimspiel der Saison empfing unsere Kreisligatruppe den ATSV Kleinsteinbach zum Derby am Mühlenweg. Zur ungewohnten Anstoßzeit am Donnerstagabend kam der TSV sichtlich besser ins Spiel als die Gäste und hatte bereits nach vier Minuten die erste gute Möglichkeit, als sich Marcel Baier stark über rechts durchsetzte, David Guthmann aber einen Schritt zu spät kam, um den Ball über die Linie zu drücken. In der Folge fehlte mehrfach der letzte Pass für eine mögliche Auerbacher Führung. Stattdessen profitierte der ATSV von einem Fehler im Spielaufbau, Seeger blieb vor Gohla eiskalt und vollstreckte zum frühen und zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich verdienten 0:1 (12.). Trotz des Rückstands blieb die Bernecker-Elf spielbestimmend, wobei Rapp (19.), Baier (28.) und Guthmann (33.) die aussichtsreichsten Möglichkeiten liegenließen. Auf der Gegenseite klärte die Auerbacher Hintermannschaft einen vielversprechenden Angriff der Gäste noch auf Kosten einer Ecke (31.), bevor die Tromba-Truppe den TSV eiskalt auskonterte und den 0:2-Pausenstand herstellte (40.).

Auch aus der Kabine kamen die Jungs um Kapitän Balzer druckvoll und erspielten sich nach fünf Minuten die erste Großchance, doch Rapp verzog frei vor ATSV-Schlussmann Gauß recht deutlich. Wenig später ließ sich auch eine Möglichkeit für Kleinsteinbach verzeichnen, Offterdinger und Gohla konnten die Situation allerdings bereinigen (57.). Eine schöne Ballstafette über Erismann, Balzer und Guthmann führte leider nicht zum Erfolg (63.). Die Schlussphase hatte es dann aber in sich: Zunächst scheiterte Grauer für den ATSV an der Latte (79.), ab dann warf die Heimelf mit dem Mut der Verzweiflung aber alles nach vorne. Erismann weckte mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 nochmal Hoffnung auf den Turnaround (80.) und schon in der nächsten Offensivaktion sollte tatsächlich der Ausgleich fallen. Im ersten Versuch scheiterte Guthmann zwar nach, doch Joker Weiß ließ sich nicht zweimal bitten und stach zum vielumjubelten 2:2 (84.). In den nächsten Minuten hatte der TSV gleich mehrfach die Chance, das Spiel noch komplett auf seine Seite zu ziehen. Diesmal blieb der Lucky Punch trotz bester Chancen für Weiß, Offterdinger, Balzer und Erismann jedoch verwehrt. Nichtsdestotrotz konnten die Auerbacher nach dieser Aufholjagd erhobenen Hauptes den Platz verlassen und im letzten Kreisliga-Heimspiel zumindest einen Zähler einheimsen.