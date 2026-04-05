Späte 2:1-Niederlage für Balzfeld/Horrenberg

Die Jungs von Balzfeld/Horrenberg haben ihr Auswärtsspiel bei FT Kirchheim II knapp mit 1:2 verloren und damit die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen hinnehmen müssen. Dabei starteten die Gäste gut in die Partie, denn Schmitt brachte Balzfeld/Horrenberg bereits in der 10. Minute durch einen Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Kirchheim II steigerte sich jedoch im Laufe der ersten Halbzeit und kam durch Hamidi (27.) zum Ausgleich. Nach der Pause entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Viel deutete auf eine Punkteteilung hin, doch in der Nachspielzeit schlugen die Gastgeber noch einmal per Foulelfmeter zu. Paulo erzielte das 2:1 und sicherte Kirchheim II damit den späten Sieg. Für Balzfeld/Horrenberg ist die Niederlage besonders bitter, da man erneut ohne Punkte bleibt und weiter nach der Form der Hinrunde sucht.