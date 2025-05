Spät verloren

Zum Saisonfinale kamen nochmal 701 Zuschauer in die bluechip-Arena, um die Partie zwischen dem ZFC Meuselwitz und dem SV Babelsberg 03 zu sehen. Die Gäste hatten schon zu Beginn etwas mehr vom Spiel und fuhren schon nach zwei Minuten einen ersten guten Angriff, der aber von Nils Schätzle geklärt werden konnte. Bedauerlicherweise verletzte er sich dabei ohne Gegnereinwirkung und musste ausgewechselt werden. Kurz darauf probierten es die Babelsberger mit dem nächsten Abschluss, der aber sichere Beute von Lukas Sedlak wurde (7.). Der erste echte Angriff für den ZFC brachte gleich die Führung. Hendrick Wurr hatte Christoph Pauling geschickt und dessen perfektes Zuspiel nutzte Kapitän René Eckardt und verwandelte zum viel umjubelten 1:0 (12.). Danach übernahmen aber wieder die vom Rückstand kaum geschockten Gäste die Initiative und hatten durch einen Kopfball von Daniel Frahn nach 20 Minuten eine gute Ausgleichschance. Zum Glück war Lukas Sedlak auf seinem Posten und vereitelte Schlimmeres. Doch die Gäste ließen nicht locker und erzielten in der 23. Spielminute den nicht unverdienten Ausgleich. Paul Roman Wegener wurde überragend bedient und nagelte das Leder unter die Querlatte. Die 03er gaben weiter Gas und fuhren weitere gute Angriffe. Der ZFC konnte sich aber mit der Zeit vom Druck der Babelsberger befreien und hatte nach 34 Minuten mal wieder eine gute Torgelegenheit. Daniel Haubner schlenzte einen Freistoß knapp am Babelsberger Tor vorbei. Nur drei Zeigerumdrehungen später ergab sich für Zipse erneut die Gelegenheit, um wieder in Führung zu gehen, aber die gute Hereingabe drückte René Eckardt am Tor vorbei (37.). So blieb auch diese Chance liegen und wenige Minuten später hatten die Gäste nach einem guten Umschalter eine Riesenmöglichkeit, um selbst in Führung zu gehen. Doch auch Daniel Frahn schob die Kugel am Tor vorbei (42.). So blieb es beim 1:1 bis zur Pause.

Im zweiten Durchgang hatten die Gäste wieder die erste gute Chance. Wieder war es Daniel Frahn, der diesmal aus dem Gewühl heraus den Ball nicht im Tor unterbringen konnte (55.). Danach verflachte die Partie etwas. Die paar guten Aktionen wurden durch Fehler auf beiden Seiten zunichtegemacht. So dauerte es bis zur 64. Minute, bis wieder etwas passierte. Eine Unstimmigkeit in der Babelsberger Hintermannschaft und ein verunglückter Rückpass von Andreas Dennis Pollasch brachten den ZFC erneut in Führung. Auch wenn die Führung etwas glücklich war, hatte die Heim-Mannschaft nach 75 Minuten sogar noch die Gelegenheit, das Ergebnis auszubauen, doch der Schuss aus der Drehung von Johannes Pistol landete in den Armen von 03-Keeper Yannic Stein. Und was passiert, wenn man die eigenen Chancen nicht nutzt? Die Tore fallen auf der anderen Seite. Mit einem abgefälschten Schuss von Andreas Dennis Pollasch stellten die Babelsberger nach 78 Minuten auf 2:2. Auch nicht unverdient, aber eben ärgerlich für die ZFC-Jungs. Man dachte danach: Hier wird heute nicht mehr viel passieren, da hatte der eingewechselte Lirim Hoxha eine gute Möglichkeit für seine Farben, das 3:2 zu erzielen, verzog aber knapp (82.). Im Gegenzug dann nochmal die Chance für die Gäste, doch auch diesen Schuss konnte Lukas Sedlak entschärfen. So lief bereits die Nachspielzeit, als die Gäste nochmal einen letzten Angriff starteten. Dabei wurde der Abschluss noch abgefälscht, sodass Lukas Sedlak die Kugel prallen lassen musste. Diesen Abpraller nutzte Daniel Frahn, staubte zum 2:3 ab und ließ sich dafür gebührend feiern. Dafür sah er die Gelbe Karte, die er auch noch als Andenken behalten durfte. So gingen das Spiel, die Saison und eine große Karriere eines begnadeten Fußballers unter Applaus von allen Seiten zu Ende.