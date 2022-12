Spät getroffen und gewonnen Der FC Carl Zeiss Jena gewinnt beim SV Babelsberg 03 dank eines späten Tores durch Maximilian Krauß und sichert sich damit drei verdiente Punkte auf des Gegners Platz.

Spielbericht des FC Carl Zeiss Jena

Bei winterlichen Bedingungen sahen knapp 3.000 Zuschauer im Eisschrank "Karl-Liebknecht-Stadion" - darunter gut 400 FCC-Fans - ein Spiel, das die Betrachter mit Zeiss-Perspektive von Beginn an erwärmte. Die Zeiss-Elf, die kurzfristig auf den an einem Magen-Darm-Infekt erkrankten Mannschaftskapitän Bastian Strietzel verzichten musste, war von Beginn an hellwach. René Lange rückte aus dem zentralen, defensiven Mittelfeld zurück in die Innenverteidigung neben Burim Halili. Trainer Henning Bürger ließ in einem 4-1-4-1 spielen, in dem Lukas Lämmel auf der Sechserposition spielte. Vasileios Dedidis bildete Jenas einzige nominelle Spitze. Dahinter beackerten Maximilian Krauß und der wieder in die Startelf zurückgekehrte Jonathan Muiomo die offensiven Außenbahnen.