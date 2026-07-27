SPÄH-Cup TSV Sigmaringendorf

Besonders hervorzuheben ist die Offensivstärke der Mannschaft, die in der vergangenen Spielzeit insgesamt 74 Treffer erzielte.

Die Saison 2025/2026 in der Kreisliga A1 Oberschwaben schlossen die Sig’dorfer auf dem 8. Tabellenplatz mit 40 Punkten und einem positiven Torverhältnis von +15 ab.

Mit Marius Müller (28 Tore) steht zudem der zweitbeste Torschütze der abgelaufenen Saison in den Reihen des TSV Sigmaringendorf. Nach einer insgesamt durchwachsenen Spielzeit möchte die Mannschaft von Trainer Christian Bregenzer in der neuen Saison wieder den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen. Außerdem wird spannend sein wie sich die Rückkehrer um Burak Sami Kalyoncu und Kay Remensperger einfügen, sowie ob der ehemalige Trainer des TSV Scheers und der SG Scheer/Ennetach, Jonas Jarrar, am prestigereichen Cup seine Stiefel wieder binden wird.

Ein erfolgreicher Auftritt beim Späh Cup könnte dafür den Grundstein legen und zusätzliches Selbstvertrauen für den Saisonstart geben. Aufgrund ihrer offensiven Spielweise dürfen sich die Zuschauer sicherlich auf einige torreiche Begegnungen freuen.