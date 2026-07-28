SPÄH Cup - SV Sigmaringen

Die Sigmaringer blicken auf eine starke Saison in der Bezirksliga Oberschwaben zurück, die sie auf dem 7. Tabellenplatz mit einem Torverhältnis von +5 abschlossen. Lange durfte man von den vorderen Tabellenplätzen träumen, ehe im Saisonendspurt mit vier Niederlagen in Folge etwas die Luft ausging und man sich letztlich mit einem Platz im oberen Mittelfeld zufriedengeben musste.

In der neuen Saison soll dies natürlich anders werden, denn das Ziel ist ganz klar der Angriff auf die Spitzenplätze. Dank der spielerischen

Qualität im Kader zählt der SV Sigmaringen auch in diesem Jahr zum erweiterten Favoritenkreis. Ehemalige Jugendbundesliga Spieler wie Abdulahad oder Drittligaprofis wie Dominik Bentele, sowie Routinier Robert Henning, welcher in seinem Alter immer noch hungrig ist, werden nun verstärkt von einer halben Mannschaft die vom FC Albstadt kam. Die Cetin Brüder und Armin Maier, ehemaliger Profi im asiatischen Raum können zeigen wie sie sich einfügen und ihre Klasse hoffentlich aufglänzen lassen.