SPÄH Cup - SV Deggenhausertal

SV Deggenhausertal Zum zweiten Mal in Folge begrüßen wir den SV Deggenhausertal beim Späh Cup. Nach einer sehr starken Saison in der Südbadischen Bezirksliga Bodensee wurde die Mannschaft des Trainerteams Sascha Rilli und Daniel Seubert souverän Bezirksligameister. Hier konnten sie 64 Punkte einfahren, bei einem Torverhältnis von +37.

Als frischgebackener Landesligist nehmen sie dann auch den Platz des Topfavoriten auf den Späh Cup Sieg ein. Aber trotzdem eine Wundertüte für alle anderen Beteiligten, da sie unscheinbar sind und in unseren Ländern eher unbekannt. Aber dass sie Klasse haben haben sie letztes Jahr schon gezeigt.

Um in der Anspruchsvollen neuen Spielklasse gut zu starten, wird es wichtig sein mit viel Schwung in die neue Saison zu kommen. Was wäre denn dafür besser geeignet, als der prestigeträchtige Späh Cup Erfolg?