Spabrücken mit dem Lucky Punch in einem »sehr harten, unfairen Spiel«

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Das 1:1 der SG Hochstetten/Nußbaum gegen die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg war eine hitzige Begegnung mit langer Nachspielzeit und noch längeren Diskussionen. Auf schwer bespielbarem Geläuf in Nußbaum erwischten die Gastgeber den Traumstart: Bereits in der 6. Minute wuchtete Amir Dahdouh nach einer Ecke per Kopf zum 1:0 ein. In der Folge diktierte die Elf von Spielertrainer Kutsal Ceylan das Geschehen, erspielte sich weitere Möglichkeiten und ließ Chancen auf das 2:0 und 3:0 liegen. „Es war ein sehr hartes, unfaires Spiel, es hat sich aufgebauscht mit ekligen Sticheleien“, monierte Ceylan, der dem Unparteiischen einen unglücklichen Auftritt attestierte: „Der Schiedsrichter war maßlos überfordert, ist nur im Mittelkreis rumgelaufen und konnte von da aus auch gar nicht alle Nickeligkeiten und Nachtritte erkennen.“

Zum Knackpunkt wurde die 62. Minute: Hochstettens Cihan Ceylan sah Gelb-Rot – „ich wusste nicht, wofür“, sagte sein Coach. Kurz darauf kamen die Gäste zum vermeintlichen Ausgleich, der wegen Abseits zurückgenommen wurde – eine äußerst strittige Szene, nach der die Partie spürbar an Temperatur gewann. „Danach haben wir nur noch verteidigt, der Gegner gedrückt und unser Torwart hat uns mehrmals vor einem Gegentreffer bewahrt."

Doch der Dauerdruck der Gäste zahlte sich spät aus: Über die Außenbahn schlug die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg in der 90.+4 Minute eine Flanke in den Strafraum, der erste Abschluss wurde geblockt, den Nachschuss aus etwa 16 Metern versenkte Romario Menkovic zum 1:1. „Wenn das Spiel noch fünf Minuten länger dauert, verlieren wir es wahrscheinlich auch noch“, gab Ceylan zu. Nach dem Schlusspfiff kam es noch zu einer Rudelbildung – „Sowas muss nicht sein“, meinte Ceylan, der den Punktgewinn trotz bitterer Schlussphase letztlich dem aufopferungsvollen Abwehrkampf und seinem Schlussmann Marc Philip Schnauber zuschrieb.

Der Spielfilm: 1:0 Dahdouh (6.), 1:1 Menkovic (90.+4)

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Ceylan (62. / SG Hochstetten/Nußbaum)