Spabrücken kassiert ganz späten Ausgleich, drei Teams mit weißer Weste

Ein Sonntag mit gemischten Gefühlen bei den Spielern und Verantwortlichen der SG Spabrücken - die Partie endete mit einem 3:3 gegen die Reserve des SV Oberhausen. „Das war ein sehr schwieriger Tag für uns“, meinte SG-Sportlicher Leiter Detlef Neumann im Anschluss. Die Ursachen dafür sind schnell benannt. Erst am Mittwoch hatte die SG im Pokal fulminant mit 4:0 gegen den VfL Sponheim, Primus der Parallelstaffel, gewonnen. Am Sonntag allerdings passte der Energiehaushalt nicht mehr ganz - Neumann: „Die Frische hat deutlich gefehlt, einige Jungs kamen nicht an ihr Leistungslimit." Kurz vor der Pause musste die SG zudem verletzungsbedingt wechseln (Defensivmann Tom Eckes). „Mit dieser Auswechselung war ein kleiner Bruch in unserem Spiel“, offenbarte Neumann.

Davor gelang Spabrücken ein Doppelschlag: Romario Menkovic brachte die Hausherren vom Strafraumrand in Führung (36.) und nach einem Tempogegenstoß samt Schnittstellenpass erhöhte Marcus Dreher nur drei Minuten später auf 2:0. Noch vor der Halbzeit schlugen die Gäste aus Oberhausen jedoch zurück. Mohammad Al Akrad erzielte nach ähnlichem Muster wie Dreher in Minute 39 den Anschlusstreffer (45.).

Spektakuläres Tor zum Ausgleich

Die zweite Halbzeit wurde für Spabrücken zunehmend zäh. „Der Gegner hat uns im Mittelfeld etwas den Schneid abgekauft“, beschrieb Neumann die Begegnung nach dem Seitenwechsel. Und der SVO II kam zum Ausgleich: Ein Fallrückzieher von Thomas Jung nach einer Standardsituation schlug zum 2:2 ein - „Ein absolutes Sahnetor“, sagte Neumann anerkennend. Danach wehrte sich die SG und ging durch einen abermaligen Treffer von Menkovic aus der Distanz mit 3:2 in Front (77.). Dies sollte dennoch nicht der Schlusspunkt des Spielgeschehens bedeuten. Den späten Ausgleich zum 3:3 erzielte der Gast kurz vor Schluss in Person von Tobias Spengler (90.), erneut in Folge eines Standards.

Trotz des enttäuschenden Gefühls über einen verpassten Sieg zeigte sich Neumann mit der Gesamtleistung nicht unzufrieden: „Am Ende war das Ergebnis über 90 Minuten leistungsgerecht. Wir hatten hinten raus nicht mehr die nötigen Körner, um den Heimsieg über die Zeit zu bringen. Außerdem sind wir als Aufsteiger ein Neuling in der Liga, dass wir jetzt nicht jedes Spiel gewinnen, das ist auch klar. Ungeschlagen bleiben wir trotzdem weiterhin.“ Anerkennung gab es zudem für den Unparteiischen: „Das war eine sehr, sehr gute Schiedsrichter-Leistung von Hans-Jürgen Kiefer mit einer ganz klaren Linie“, erklärte Neumann.

Der Spielfilm: 1:0 Menkovic (36.), 2:0 Dreher (39.), 2:1 Al Akrad (45.), 2:2 Jung (50.), 3:2 Menkovic (77.), 3:3 Spengler (90.)

