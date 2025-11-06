Soyudogru fordert „Basics auf den Platz bringen“

Vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenfünfzehnten FSV 08 Bietigheim-Bissingen richtet Trainer Rahman Soyudogru den Fokus seines Teams klar nach vorn. Nach dem spektakulären 4:5 gegen den FC Nöttingen, das die längste ungeschlagene Serie des FV Ravensburg in dieser Saison beendet hatte, stand zunächst Aufarbeitung im Mittelpunkt. „Wir haben die Fehler klar angesprochen und waren uns einig, dass wir an diesem Tag einfach zu viele individuelle Fehler gemacht haben“, erklärte Soyudogru. Zugleich betonte er: „Wichtig ist, dass wir daraus lernen und die Fehler abstellen. Trotz allem ist die Stimmung gut in der Mann und der Fokus liegt nun voll und ganz auf Samstag.
Der Blick auf den kommenden Gegner ist von Respekt geprägt. Bissingen hat zuletzt mit einem 3:0-Erfolg in Denzlingen aufhorchen lassen und präsentiert sich stabiler, als es der Tabellenstand nahelegt. „Dass Bissingen gefährlich und ein starker Gegner sein kann, haben sie in dieser Saison schon oft bewiesen“, betonte Soyudogru. Er verwies auf die Qualität im Kader: „Sie haben einige Spieler in ihren Reihen, die seit Jahren in der Oberliga spielen und sehr viel Erfahrung mitbringen.“
Entscheidend sei deshalb, die eigenen Prinzipien wieder konsequent umzusetzen. „Wir müssen einfach wieder unsere Basics auf den Platz bringen und alles abrufen, um das Spiel gewinnen zu können. Es erwartet uns mit Sicherheit ein schweres Spiel.“
Personell bleibt die Lage angespannt. „Daniele Gabriele hat eine Verletzung an der Hand, und wir müssen abwarten, was der Doc morgen entscheidet. Wir hoffen, dass er am Samstag spielen kann“, sagte Soyudogru. Zudem fehlt „Roman Reinelt weiterhin krankheitsbedingt.“
Abseits der Oberliga sorgt die persönliche Statistik des Trainers für Aufmerksamkeit. Soyudogru ist parallel noch als Spieler für die SK Weingarten aktiv – ein Balanceakt, der außergewöhnliche Zahlen hervorbringt. Seit der Saison 23/24 hat er dort in 51 Spielen bisher 59 Tore erzielt. Soyudogru lächelte angesichts der Zahlen, blieb aber bescheiden: „Es ist natürlich eine schöne Bilanz. Tore schießen macht halt einfach Spaß. Aber viel wichtiger ist es, Sonntags mit Familie und Freunden auf dem Platz zu stehen. Ich versuche einfach, den Jungs zu helfen und das Beste aus mir herauszuholen.“
Auf die Frage, wie er seine Doppelrolle zeitlich bewältigt, antwortete er wie folgt: „Ja, ohne eine gewisse Verrücktheit geht das nicht.“ Er findet jedoch klare Unterstützung im privaten Umfeld: „Ich habe das Glück, dass meine Frau, meine Töchter und meine Eltern mich da komplett unterstützen und das mitmachen. Meine Mädels lieben es, mich auf dem Platz zu sehen. Und natürlich macht es mir noch zu sehr Spaß, selbst auf dem Platz zu stehen.“