Soyudogru fordert „Basics auf den Platz bringen“

– Foto: Inge Hartmann

Vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenfünfzehnten FSV 08 Bietigheim-Bissingen richtet Trainer Rahman Soyudogru den Fokus seines Teams klar nach vorn. Nach dem spektakulären 4:5 gegen den FC Nöttingen, das die längste ungeschlagene Serie des FV Ravensburg in dieser Saison beendet hatte, stand zunächst Aufarbeitung im Mittelpunkt. „Wir haben die Fehler klar angesprochen und waren uns einig, dass wir an diesem Tag einfach zu viele individuelle Fehler gemacht haben“, erklärte Soyudogru. Zugleich betonte er: „Wichtig ist, dass wir daraus lernen und die Fehler abstellen. Trotz allem ist die Stimmung gut in der Mann und der Fokus liegt nun voll und ganz auf Samstag. Wie wird das Spiel enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa hier mit.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen 08 Bissingen FV Ravensburg FV Ravensb. 14:00



Die Ausgangslage vor dem 16. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg ist eng: Mit 26 Punkten rangiert Ravensburg auf dem fünften Tabellenplatz – punktgleich mit Essingen und dem FC Nöttingen. Die obere Tabellenhälfte bleibt dicht gestaffelt, kleine Schwankungen können sofort Folgen haben. „Ein starker Gegner mit viel Erfahrung“

Der Blick auf den kommenden Gegner ist von Respekt geprägt. Bissingen hat zuletzt mit einem 3:0-Erfolg in Denzlingen aufhorchen lassen und präsentiert sich stabiler, als es der Tabellenstand nahelegt. „Dass Bissingen gefährlich und ein starker Gegner sein kann, haben sie in dieser Saison schon oft bewiesen“, betonte Soyudogru. Er verwies auf die Qualität im Kader: „Sie haben einige Spieler in ihren Reihen, die seit Jahren in der Oberliga spielen und sehr viel Erfahrung mitbringen.“ Entscheidend sei deshalb, die eigenen Prinzipien wieder konsequent umzusetzen. „Wir müssen einfach wieder unsere Basics auf den Platz bringen und alles abrufen, um das Spiel gewinnen zu können. Es erwartet uns mit Sicherheit ein schweres Spiel.“